Albenga, Elena Ballerini presenta il suo libro con il gruppo "Stavolta mia moglie mi manda a Funk"

Sabato 20 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Ambra di Albenga andrà in scena lo spettacolo benefico “Stavolta Elena Ballerini ci manda a funk”.

Elena Ballerini, conduttrice Rai, attualmente in maternità, presenterà il suo libro “Come non darla…vinta” accompagnata dal gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, testimonial esclusivo di Bastapoco, Mario Mesiano, eclettico artista locale nonché Presidente del Teatro Ambra di Albenga, e Bruno Robello De Filippis, personaggio dell’Albenga by night in versione cabarettista.

Elena Ballerini, autrice del saggio “Come non darla … vinta”, con questo manuale scandaglia il presente con il quale devono interfacciarsi oggi le donne che cercano una collocazione nel mondo, affrontando in modo ironico il trinomio “potere, sesso e libertà”.

Sul palco si alterneranno anche canzoni e le divertenti gag del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a funk” che, dopo lo strepitoso successo dello spettacolo “Basta poco per ridere” ha deciso di calcare le scene del Teatro Ambra nuovamente con Mario Mesiano e Bruno Robello De Filippis.

Elena Ballerini, nata a Genova e cresciuta a Loano, è un’artista completa: conduttrice Rai, attrice, cantautrice e scrittrice. Più volte riconfermata per la conduzione della trasmissione Rai “Mezzogiorno in famiglia”, ha iniziato la sua carriera nel 2011, partecipando in qualità di cantautrice alla trasmissione “La terra delle meraviglie” in onda su Rai 2. Prosegue nel 2012 come inviata per la trasmissione per ragazzi “La TV ribelle” su Rai Gulp. Il 2013 segna il suo esordio come attrice con una piccola parte nella fiction “Un matrimonio” di Pupi Avati. Nello stesso anno passa a Rai 2 conducendo il programma televisivo “Leggende rock”. È il 2014 quando debutta come attrice cinematografica nel film di Angelo Longoni “Maldamore”, dove recita al fianco di Luca Zingaretti. Dal settembre dello stesso anno presenta i collegamenti di “Mezzogiorno in famiglia” come inviata nelle piazze dei paesi italiani, tra cui anche Albenga. Il 23 gennaio 2018 è uscito il suo libro “Come non darla … vinta”, Edizioni Imprimatur e distribuzione Mondadori, affrontando già nel titolo la semantica dei complessi rapporti che si instaurano tra chi ha un sogno e chi ha la facoltà di poterlo realizzare.

BastapocoOnlus è un’associazione di volontari che opera sul territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

Cosa combineranno tutti insieme sul palco? Al momento non è noto. Non rimane pertanto che vedere lo spettacolo benefico a favore di Bastapoco Onlus “Stavolta Elena Ballerini ci manda a funk”. (Per acquistare i biglietti chiamare il 339 7222247).