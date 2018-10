Il 28 ottobre torna la RunRivieraRun: tutti i dettagli della mezza maratona più caratteristica della Liguria

È stata presentata questa mattina, in sala consiliare a Finale Ligure, la Run Riviera Run, che quest'anno sarà contestualizzata con il grande contenitore di Wheels for Ladies.

Presenti gli assessori allo sport di Finale Ligure Claudio Casanova, di Pietra Ligure Daniele Rembado, di Loano Remo Zaccaria, Cristina Bolla e Luciano Costa, organizzatori della RunRivieraRun, Enza Marino ed Elena Martinello di Wheels for Ladies.

L'evento si terrà il 28 ottobre e si tratta della mezza maratona più caratteristica della Liguria che tocca i Comuni Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano con partenza da una delle spiagge più suggestive d’Italia, la Baia dei Saraceni di Varigotti e l’arrivo presso il porto turistico più all’avanguardia della Liguria: la Marina di Loano.

Il percorso si snoda tra lungomare e centri storici delle cittadine della Riviera di Ponente, che da sei anni vedono correre migliaia di persone lungo il percorso diventato un “must” per i runners nazionali ed internazionali. La gara viene chiamata oramai “La Regina” dai moltissimi appassionati di running.

Inoltre, oltre alle Amministrazioni e alle Polizie Municipali dei Comuni toccati dalla mezza maratona, sono coinvolte le forze dell’ordine locali, la Marina di Loano e altri Enti ed Associazioni sul territorio (associazioni di categoria, albergatori, ristoratori, commercianti, associazioni no profit, Protezione Civile, Associazione Carabinieri in Congedo, Associazione Alpini, Croce Bianca di Finale Ligure, Croce Verde di Finalborgo, Croce Bianca di Borgio Verezzi, Pietra Soccorso di Pietra Ligure e Croce Rossa di Loano,– Pubblica Assistenza - e altre). L’evento è riuscito a creare una fitta rete di collaborazioni tra il tessuto sociale ed economico, tra cui la Marina di Loano e la Fondazione Agostino De Mari, volta alla promozione del territorio. Si sottolinea l’importanza dei volontari della ASD RunRivieraRun, gli ormai famosi Angels, che con le loro pettorine sono presenti, sul territorio e nelle varie fasi della gara, per garantire il presidio e tutti i servizi della gara.

RunRivieraRun non è solo una mezza maratona, ma un viaggio lungo la nostra splendida provincia in un periodo di bassa stagionalità, che consente ai partecipanti ed ai loro accompagnatori la scoperta dei nostri borghi in un modo inconsueto, correndo attraverso le strade ed i lungomare che, solitamente, si percorrono in macchina o passeggiando tranquillamente.

GENOVA NEL CUORE

La ASD RunRivieraRun da quando è successa la tragedia del Ponte Morandi a Genova, oltre ad aver annullato le manifestazioni e gli allenamenti nella settimana dal 14 agosto 20 di agosto, ha deciso di eliminare il numero 14 e 43 dai pettorali per tutte le gare organizzate. Inoltre ha inserito il logo ”Genova nel Cuore” concesso dalla Regione Liguria, partner della manifestazione. A tal proposito è stata realizzata la maglia con il logo dedicato a Genova, che sarà omaggiata a tutti gli atleti nel pacco gara.

Il programma di tre giornate di eventi che culminano con la mezza maratona del 28 ottobre

La RunRivieraRun ha visto in questi mesi 5 gare di preparazione alla mezza maratona le gare Tune-Up organizzate nei Comuni di Borghetto Santo Spirito (la BiBi race), di Pietra Ligure (UP&DOWN), di Finale Ligure (Borgo by Night Running), Loano con la Marina Classic e di Borgio Verezzi (Vertical Verezzi),. Inoltre si sono svolti diversi appuntamenti lungo la Riviera dell’allenamento di gruppo la Chicchiricchì Run corsa al canto del gallo da Levante a Ponente in Liguria e ad Ivrea con la collaborazione dell’Università di Ivrea Polo Officine H.

Per il ciclo “Aspettando la RunRivieraRun” l’Accademia della Corsa della RunRivieraRun ha articolato un programma completo di attività propedeutica alla corsa con convegni ed iniziative tematiche per tutte le categorie di atleti. Il 24 settembre è stata inaugurata la Biblioteca della corsa a cura degli associati della Asd RunRivieraRun che collaboreranno all’ampliamento dei testi presenti presso la sede di Pietra Ligure e li metteranno a disposizione degli altri associati.

Tra le attività propedeutiche ci sono gli allenamenti di gruppo del martedì e del giovedì, gli incontri preparatori con la Palestra Firpo e gli approfondimenti con i medici sportivi e gli specialisti. Inoltre sarà a disposizione degli atleti una equipe di osteopati sia durante il villaggio pre gara nei Chiostri di Santa Caterina sia dopo la gara all’arrivo in Marina di Loano.

EXPOVILLAGE A FINALBORGO

Il 2018, resta “Socializzazione e Benessere” per enfatizzare il progetto sociale che la ASD RunRivieraRun porta avanti da diversi anni a favore della promozione di una vita sana e dell’invecchiamento attivo. Inoltre si svilupperà ulteriormente il programma legato ai camminatori con la pianificazione di attività per i walkers a tal proposito si darà un ampio spazio al gruppo Walker RunRivieraRun per il progetto WalkRivieraWalk.

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre si svolgerà, presso i Chiostri di Santa Caterina, il consueto ExpoVillage all’interno del quale si terranno incontri tematici, presentazioni ed i servizi per gli atleti e non.

Il 2018 vedrà la collaborazione con l’evento Wheels for Ladies che si svolgerà in contemporanea con la RunRivieraRun a Finalborgo. Le atlete di Wheels for Ladies accoglieranno con le loro biciclette i podisti al loro arrivo a Finalborgo. Inoltre Finalborgo per tre giorni ospiterà entrambi i villaggi dei due eventi sportivi animando il Complesso di Santa Caterina e Piazza Porta Testa.

Nei Chiostri saranno allestiti gli stand degli sponsor della RunRivieraRun ed il pubblico potrà trovare diversi prodotti/servizi (abbigliamento sportivo, integratori, prodotti agroalimentari e servizi per lo sport).

Inoltre durante le due giornate sarà aperta nei Chiostri la segreteria per le iscrizioni per la mezza maratona e la 5km di Loano Decathlon e la consegna dei pacchi gara.

Area Angels

A partire da venerdì 26 ottobre saranno registrati gli Angels/volontari RunRivieraRun ai quali saranno consegnate le pettorine e le maglie tecniche realizzate ad hoc a cura dei Bagni Lido di Borgio Verezzi.

Chiunque voglia fare il volontario in occasione della gara domenica 28 ottobre, in uno dei quattro Comuni coinvolti, si può recare nei Chiostri e registrarsi.

Il programma completo del Villaggio è visionabile sul sito www.runrivierarun.it, sulla pagina FB della manifestazione e sulla pagina Instagram della ASD RunRivieraRun.

Sabato 27 ottobre le attività previste nei chiostri sono incentrate sul tema 2018: Socializzazione e Benessere. Il programma prevede l’apertura degli spazi espositivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

A seguire saranno presentati i top runners della RunRivieraRun 2018

Sabato 27 ottobre

A partire dal mattino si susseguiranno gli incontri tematici tra i quali il convegno Wheels for Ladies. Dalle ore 17.00 i “Pacers” presenteranno il percorso della gara. Quest’anno ci sarà un pacer in più, oltre al quello da 1h.30, da 1h.40, da 1h.50, da 2h.00 ci sarà il pacer da 1h.45.

Presso il Village di Finalborgo dalle ore 17.30, si svolgeranno le premiazioni dei vincitori delle Tune-Up gare di avvicinamento alla RunRivieraRun. Tra i premiati ci saranno per le donne: prima Fernanda Ferrabone, Pamela Sorace e Clorinda Critelli; tra gli uomini: primo Mirko Ferrando, Patrizio Vadone e Gilberto Fracchia. Inoltre si svolgerà la premiazione del campionato ASD RunRivieraRun che ha visto per il 2018 primo assoluto Patrizio Vadone e prima donna Fernanda Ferrabone.

Seguirà la presentazione dei Top Runners presenti alla mezza maratona. Testimonial della RunRivieraRun è la primatista italiana di mezzamaratona, Nadia Ejjafini, che ha un record ancora imbattuto di 1h.08.27.

In occasione della presentazione dei Top Runners farà un intervento tecnico relativo a consigli su come affrontare la gara ed il percorso che lei conosce bene, avendo girato il video promozionale 2017, che ancora rappresenta il simbolo della RRR HM.

IL GIORNO DELLA GARA DOMENICA 28 OTTOBRE

Il percorso della mezza maratona

STRADE COINVOLTE DAL PERCORSO RunRivieraRun

• VARIGOTTI: Via Aurelia

• FINALE LIGURE: Via del Santuario - Via Drione - Lungomare Migliorini - Via Bolla - Via Ghiglieri - Via Brunenghi - P.zza S. Biagio - P.zza Garibaldi - Via Nicotera - Via Caprazoppa - Via Aurelia

• BORGIO VEREZZI: Via Aurelia

• PIETRA LIGURE: C.so Italia - Via Don G. Bado - Via Garibaldi - Via Matteotti - Via Crispi - Via Borro - Via Aurelia - Via I. Messina - C.so XXV Aprile

• LOANO: Via S. Erasmo - Lungomare N. Sauro - Campo L. Cadorna - V.le D. Libertà - P.zza Italia - Via Doria - P.zza Rocca - C.so Roma - Marina di Loano

CRONOTABELLA

PASSAGGIO PRIMO ATLETA

PARTENZA • ore 9.30 - MALPASSO / VARIGOTTI

ore 09.45 • 1° passaggio a Finalpia

ore 09.50 • 1°passaggio Finalmarina

ore 09.55 • 1° passaggio a Finalborgo

ore 10.00 • 1° passaggio Caprazoppa Finalmarina

ore 10.03 • 1° passaggio a Borgio Verezzi

ore 10.15 • 1° passaggio a Pietra Ligure

ore 10.30 • 1° passaggio a Loano

ARRIVO • ore 10.35 circa del 1° atleta

Marina di Loano / LOANO

PASSAGGIO ULTIMO ATLETA

PARTENZA • ore 9.30 - MALPASSO / VARIGOTTI

ore 10.15 • 1° passaggio a Finalpia

ore 10.30 • 1°passaggio Finalmarina

ore 10.40 • 1° passaggio a Finalborgo

ore 10.45 • 1° passaggio Caprazoppa Finalmarina

ore 10.48 • 1° passaggio a Borgio Verezzi

ore 11.00 • 1° passaggio a Pietra Ligure

ore 11.45 • 1° passaggio a Loano

ARRIVO • ore 12.00 circa del 1° atleta

Marina di Loano / LOANO

Tempo massimo 2 ore e 30 minuti.

Mezza maratona da Varigotti

DALLE ORE 7.00 al Malpasso sono previsti:

Coffee time al Malpasso con Giovannacci Caffè

Per quanto riguarda la giornata di gara, alla partenza dal Malpasso/Varigotti, ci sarà la presenza di uno stand Giovannacci Caffè di Finale Ligure dalle ore 7.00. La partenship tra la ASD RunRivieraRun e la Giovannacci Caffè è nata fin dalla prima edizione della RunRivieraRun e quest’anno si è consolidata con la fornitura di nuovi servizi per gli atleti e con la presenza di prodotti per la degustazione di caffè nei pacchi gara.

La partenza della gara è prevista alle ore 9.30, ma la segreteria per la consegna dei pettorali e dei pacchi gara aprirà dalle ore 7.00 e chiuderà alle ore 8.30

Al Malpasso sono previsti i servizi igienici forniti da FinaleAmbiente.

I ristori della gara sono tutti a base di Acqua Casanova – Alisea, integratori Ultimate ed Herbalife. I ristori sono curati da Bis Boccia di Pietra Ligure, Bar Centrale di Finaborgo, Palestra Firpo di Finalborgo, Ass. Alpini di Borgio Verezzi, Bagni Bar Giardino di Pietra Ligure e ASD Maremontana.

L’arrivo il ristoro finale è organizzato dalla ASD RunRivieraRun con la collaborazione di Picasso Gomme, la Croce Rossa di Loano e l’Associazione Alpini di Loano per il Pasta Party all’arrivo.

DALLE ORE 7.00 alla Marina di Loano, La 5 di Loano Decathlon

Saranno aperte le iscrizioni per la 5 km, che quest’anno vedrà la consueta partnership con il Decathlon di Vado Ligure. La 5km di Loano Decathlon prevedete la partenza e arrivo lungo il percorso loanese della RunRivieraRun.

Alla 5 km possono partecipare sia gli atleti esperti sia gli atleti alle prime armi e le famiglie. Sarà una grande festa per avvicinare alla corsa/camminata sportiva chiunque apprezzi il tema della ADR RunRivieraRun “Socializzazione e Benessere”.

Alle ore 12.00 si svolgeranno le premiazioni presso il piazzale di Arrivo della RunRivieraRun.

La RunRivieraRun è organizzata grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure e dell’Unione Comuni Finalese, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Marina di Loano e della Provincia di Savona. Con il contributo della Fondazione De Mari e della Regione Liguria.

Tra i partner principali dell’evento segnaliamo la Noberasco che ogni anno offre i suoi prodotti per i ristori e per i premi oltre alle stupende maglie tecniche inserite nel pacco gara; Casanova Acque Minerali& Alisea che fornisce i suoi prodotti per i ristori e per i pacchi gara e poi Noene, Herbalife, Ultimate, Fondocasa, Picasso Gomme, Giovannacci Caffè, Bagni Bar Giardino Pietra Ligure, Weleda, Leofrutta Pietra Ligure, UPA, Associazione Amici della Cardiologia, Stelle nello sport.

Come ogni anno la RunRivieraRun ha messo a disposizione dei partners della corsa un km e chi ha aderito all’iniziativa sono: Coop Bazzino di Savona che fornisce i mezzi per i trasporti delle sacche dalla partenza all’arrivo; Bar Centrale di Finlborgo, Hotel alle Vecchie Mura e Gelateria Varigotti che forniscono lo spugnaggio al 7,5 km; Gusto.it e Remo Tulliani Calze per premi e servizi, finalborgo.it, Palestra Firpo per il ristoro del 10 km e il supporto con le attività collaterali alla RunRivieraRun, Picasso Gomme per il servizio di inizio gara e ristoro finale oltre ad offrire le bottigliette d’acqua per il pacco gara, Bagni Lido per la fornitura delle maglie tecniche degli Angels, al Castello ristorante pizzeria per la fornitura di premi, Caffè Giovannacci per i servizi agli atleti e per i prodotti dei pacchi gara, Cafetoso per il supporto nella gestione del 15 km, Bis Boccia pizzeria ristorante di Pietra Ligure per il ristoro del 5 km, Leofrutta per la fornitura di premi e frutta per il ristoro finale, Marina di Loano per il grande supporto alla gara, Fondocasa per la macchina di servizio gara e la fornitura di premi, Wall Street per il servizio di interpretariato fornito alla corsa internazionale, Alma Anticendi di Pietra Ligure per il supporto ai servizi dei “Pacers” e alla ASD RunRivieraRun per lo sforzo organizzativo.

Herbalife Nutrition Partner Ufficiale della 7° ed. della RunRivieraRun

Herbalife Nutrition sarà presente, venerdì 26 ottobre dalle 16 alle 19 e sabato 27 ottobre dalle 10 alle 19, con il suo Igloo nel Villaggio all’interno del Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo. Domenica 28 ottobre si sposterà allo start finish a Marina di Loano. Presso l’Igloo sarà possibile provare i prodotti della linea H24 attraverso sampling di prodotti e ritirare i gadget. Inoltre a tutti i partecipanti della competizione podistica sarà distribuito il pacco gara con il drink Hydrate. L’adesione alla RunRivieraRun è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornisce alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero.

Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition è infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.

La promozione

La RunRivieraRun è già stata presentata a Nizza a gennaio in occasione della PromoClassic, gara molto partecipata dove oltre alla promozione la ASD RunRivieraRun ha corso la gara con ottimi risultati.

Poi la promozione è passata verso la Riviera di Levante con la presenza alla gara delle Due Perle, evento internazionali. Inoltre materiale promozionale della mezza maratona e di conseguenza del territorio sono stati portati: ad importanti eventi in Asia, a New York e nelle principali città europee.

Durante gli eventi di avvicinamento/riscaldamento le famose Tune-Up di Borgio Verezzi, Finale Ligure, Pietra Ligure e quest’anno anche Borghetto S. Spirito hanno corso in preparazione della RunRivieraRun circa 3.000 persone.

(BiBi Epic Race la Borghetto Santo Spirito-Toirano-Balestrino e con le gare Tune-Up del Grand Prix Vertical Verezzi-Borgio Verezzi, Up&Down-Pietra Ligure, Borgo By night running-Finalborgo e Marina Classic-Loano.)

La ASD RunRivieraRun ha inoltre organizzato la prima Ultra Maratona su strada il 30 giugno scorso di 70 km da Finalborgo a Finalborgo, la Corsa della Corona, passando per 10 Comuni tra entroterra e mare con un passaggio epico dal Colle del Melogno a Calizzano.

Anche le Chicchiricchì Run, allenamento al canto del gallo che da 5 anni la RunRivieraRun organizza circa 10 volte all’anno ha fatto correre migliaia di persone per avvicinarle al mondo della corsa e dello sport in generale.

Il progetto Sociale della ASD RunRivieraRun “Socializzazione e Benessere” ha fatto correre da gennaio ad ora oltre 5.000 persone. Per quanto riguarda il progetto Accademia della Corsa sono stati messi in cantiere progetti legati al benessere dell’atleta.

Saranno coinvolte le associazioni ed atleti diversamente abili, in particolar modo ci sarà AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), a fungere da collettore tra diversi progetti sociali ed il progetto della ASD RunRivieraRun “Socializzazione e Benessere”, che prevede molte attività a favore dello sport come disciplina che unisce le persone e le porta a migliorare la qualità della vita a qualsiasi età.

La RunRivieraRun è nata per promuovere il territorio e per far correre sempre più persone che si stanno avvicinando alla corsa nella nostra Riviera.

E dopo la RunRivieraRun halfMarathon il programma ASD RRR prevede la Liguria Marathon del 18 novembre prossimo alla quale è abbinata una 15 km che è organizzata con la collaborazione della Polisportiva del Finale e il 9 dicembre a Finalborgo la Chicchiricchì Run del Cioccolato.

Per concludere l’anno il 9 dicembre, oltre alla Chicchiricchì Run, si terrà la premiazione del Circuito podistico Strong Wild Trail Cup 2018 che ha visto la collaborazione di 11 gare liguri e la CastelRun il 29 di dicembre, con partenza e arrivo dalla sede della ASD RunRivieraRun (Castelfranco di Finale Ligure) per far correre sempre più persone del nostro territorio e fare rete fra società sportive…socializzazione e benessere sempre!