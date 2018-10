Il Siap denuncia: "Mafia in Liguria, situazione allarmante"

La competenza distrettuale della Sezione SCO della Squadra Mobile della Questura di Genova spazia in gran parte per tutta la Liguria in collaborazione con le Sezioni delle Squadre Mobili della Liguria ma la carenza di risorse economiche e di personale sta limitando pesantemente l’efficacia operativa di un settore strategico per le indagini connesse allo sradicamento della malavita organizzata sul territorio ligure.