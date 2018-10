Spotorno, gruppi consiliari all'attacco dopo la cattura del piromane: "Dichiarazioni del sindaco sulla videosorveglianza hanno dell'incredibile"

"Le dichiarazioni del Sindaco Fiorini sulla videosorveglianza e sulla cattura del piromane hanno dell'incredibile. Infatti sino al giorno prima la posizione era che la videosorveglianza non risolveva i problemi del controllo del territorio"

I gruppi consiliari "Spotorno che vorrei", "Spotorno nel cuore" e "Adesso Spotorno" attaccano il primo cittadino spotornese dopo le dichiarazioni sulla videosorveglianza cittadina che hanno portato alla cattura del 35enne bagnino piromane. (leggi QUI)

"Ma da quando le autorità competenti hanno fatto un plauso per il sistema adottato da Spotorno, allora il Sindaco ha deciso di lodarsi. Delle due l’una, o serve o non serve. E poiché serve e come se serve, si inventa la storia che prima, dato che non era farina del suo sacco, non funzionavano. Ora invece con la sua bacchetta magica, avrebbe reso le immagini visibili. Il fatto è che non risulta che dal maggio 2013 le immagini non fossero visibili in quanto le autorità competenti le hanno sempre utilizzate senza segnalare alcunché. Ora è sempre possibile migliorare, ma cambiare versione per i complimenti ricevuti è grottesco" spiegano.

"La videosorveglianza realizzata durante la precedente amministrazione non fu mai oggetto di polemiche tra maggioranza e minoranza e le 50 telecamere furono installate per il controllo del territorio coprendo aree sensibili, scuole, parchi e giardini, aree commerciali, ingressi paese, lungomare e aree accesso ad entroterra, proprio per monitorare i movimenti in caso d'incendio. Via alla Rocca, via Laiolo, via Provinciale Pineta. Il progetto doveva essere completato da questa amministrazione con altre 50 telecamere ma, come affermato, il Sindaco rispose che non risolvendo altre erano le priorità. Bene. Ora ci si loda non già per uno dei sistemi più capillari, ma, più banalmente, di una manutenzione, quasi che le manutenzioni del paese debbano essere un fatto strategico e non l'ordinarietà; anche se abbiamo imparato che così non è. E come spesso accade nei commenti del Sindaco e di questa amministrazione la storia di Spotorno non esiste, siamo all'anno zero. Nessuno ha fatto nulla. Tutto accade ora" concludono dai gruppi consiliari di minoranza.