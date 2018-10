Albenga e Borghetto, servizio straordinario di controllo del territorio: nelle ultime ore ben 7 arresti da parte dei carabinieri

L’operazione, nel corso della quale sono state controllate circa 300 persone e 100 veicoli, ha portato all’esecuzione di 7 arresti (due ordini di carcerazione, tre ordini di custodia cautelare in carcere e due in flagranza di reato). In particolare, i carabinieri nucleo radiomobile di Albenga hanno arrestato in distinti controlli avvenuti nel comune ingauno tre cittadini marocchini di 28, 30 e 51 anni che, segnalati più volte all’autorità giudiziaria dalle pattuglie dell’arma per continue violazioni della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, emesse nei loro confronti dal tribunale di Savona, sono stati arrestati su ordine della stessa autorità giudiziaria che ne ha disposto il carcere. I carabinieri hanno così provveduto all’immediata traduzione dei soggetti, ben noti come pusher della zona, presso il carcere di Imperia.