Orologi da donna: sempre più acciaio nel 2019

Nel 2018 gli orologi donna in acciaio l’hanno fatta da padroni, sia nei negozi specializzati sia nei grandi magazzini. Del resto, l’orologio con cassa in metallo e cinturino in maglia d’acciaio ha il vantaggio di potersi abbinare con tutto, sia con l’abbigliamento più casual che con quello classico. Se poi si sceglie il proprio orologio tra le collezioni delle migliori marche ovviamente non si sbaglia un colpo. Per quanto riguarda gli orologi da donna del 2019, sembra che l’acciaio continuerà a riscuotere successi.

In acciaio, ma con stile

Si fa presto a dire orologio da donna in acciaio, bisogna poi vedere cosa offre il mercato. Mentre in passato molti orologi di questo genere erano particolarmente grandi e dalle forme molto mascoline, oggi sono disponibili orologi in acciaio da donna dedicati ad un polso più sottile, che ben si adattano anche ad uno stile elegante. Non sono quindi modelli seri e monocromatici, anche se se ne trovano, gli orologi di maggior successo dedicati alle donne sono piccoli, spesso con parti in colore contrastante, per dare movimento al tutto e a volte anche in materiale pregiato. L’acciaio quindi si coniuga con le dorature o con inserti di gemme o cristalli brillanti. Il risultato è un orologio sì in metallo, ma molto particolare e decorativo, quasi un piccolo gioiello da mostrare ad ogni occasione. Ecco allora che un accessorio maschile si declina in modo perfetto anche per la donna più femminile, che ama seguire le mode del momento.

Orologi in acciaio particolari

Nel corso del 2019 le mode per quanto riguarda gli orologi da donna continueranno a seguire la falsariga dettata nel corso di quest’anno. Continuano ad essere molto di moda gli orologi con cinturino in mesh; in metallo sì, ma decisamente molto più interessanti dal punto di vista estetico. Questo tipo di materiale infatti è perfetto per quei modelli di orologio che intendono farsi notare, da utilizzare come accessorio di stile. Si possono trovare anche orologi in acciaio colorato, dorato o bronzeo, ma in alcuni casi addirittura nelle tonalità del blu.

Il ritorno degli orologi in plastica

Stanno tornando prepotentemente di moda anche gli orologi da donna in materiale plastico. Si tratta di oggetti particolarmente indicati per uno stile casual, adatti anche a chi ama utilizzare ogni giorno colori squillanti e molto vistosi. Per abbinare in modo corretto l’orologio in materiale plastico si può decidere di averne più di uno, in modo da avere la tinta più adatta per ogni outfit. Visto che stiamo parlando di modelli non eccessivamente costosi si può pensare di acquistarne vari senza grandi problemi di budget. Nei negozi specializzati sono presenti anche intere collezioni di orologi gioiello; si tratta di modelli con il cinturino che si trasforma in un vero e proprio bracciale. Volendo li si può indossare con la cassa rivolta verso l’interno del polso, in quanto il singolo cinturino rende al massimo come accessorio di moda. L’importante è che non si tratti di oggetti troppo grandi, perché la moda negli ultimi anni prevede orologi piccoli e decorativi.