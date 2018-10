Pianificare la perfetta crociera

Una crociera è un modo divertente e spensierato (e diciamocelo, si può prenotare in ogni momento dell’anno senza grossi problemi), per festeggiare una ricorrenza o staccare dalla frenesia di tutti i giorni. Chi si imbarca per questo tipo di vacanza, è a conoscenza del prezzo finale che andrà a pagare e che durante tutta la durata della crociera avrà a sua disposizione tutto il necessario per rendere indimenticabile questo momento di vacanza.



Colazione, pranzo e cena “all you can eat”, intrattenimento di alto livello e la possibilità di esplorare più destinazioni in un singolo viaggio. Queste sono le caratteristiche principali di una vacanza in crociera. Inoltre, cosa può essere più gratificante e splendido di una vacanza dove si può ammirare un panorama diverso ogni giorno?



Per chi non ha le idee chiare su come organizzare la perfetta crociera, qui di seguito abbiamo realizzato una scaletta di passi da compiere. Per realizzare l’articolo, abbiamo avuto il supporto degli addetti al servizio clienti di Ticket Crociere. All’interno di questo portale, è possibile trovare una vasta selezione di crociere per visitare l’Europa, i caraibi e molte altre destinazioni. Inoltre, all’interno delle pagine del catalogo online sono presenti una serie di crociere last minute adatte a tutti i budget di vacanza.



1. Trovare la nave da crociera ideale



Non tutti amano viaggiare su una mega-nave da crociera, in particolare se si pensa che navi da crociera di piccole dimensioni offrono un’atmosfera più rilassata e da “piccolo borgo di paese”. Il primo passo da fare, per organizzare nel migliore dei modi la propria crociera, è scegliere la nave da crociera più ideale ai propri gusti.



Chi si trova in vacanza con dei bambini piccoli può scegliere tra le proposte di Royal Caribbea, Carnival o Norwegian. Navi di grandi dimensioni, che al loro interno offrono svaghi e divertimenti anche per i più piccoli. Tra pareti di roccia da arrampicare, scivoli e mini club in cui divertirsi la scelta a disposizione è quasi infinita. Per chi invece è alla ricerca di una nave di dimensioni inferiori, ma ideale per rilassarsi in tutta tranquillità le linee Celebrity, Princess o Holland America si possono confermare la scelta più ideale.



Se si è confusi tra le varie proposte, all’interno del sito di Ticket Crociere è presente una chat online e un servizio clienti in grado di rispondere a ogni quesito.



2. Scegli un itinerario adatto alle proprie aspettative



Una volta che si è trovata la giusta nave, è bene scegliere l’itinerario più adatto alle proprie aspettative. Se si ama ammirare il mare o si vuole riposare, si può scegliere una crociera dove sono presenti molti giorni di navigazione in mare aperto. Al contrario, chi vuole sfruttare la crociera per visitare molte località è bene se sceglie crociere dove la navigazione viene svolta prettamente durante le ore notturne. In questo modo, al proprio risveglio ci si troverà ogni mattina in una nuova località.



Per iniziare ad escludere gli itinerari meno adatti alle proprie vacanze, si può iniziare a stilare una check list su un block notes. Così da avere le idee più chiare.





3. Scegli la cabina migliore



Prenotare la cabina migliore è la soluzione giusta per assicurarsi tutto il comfort possibile durante la navigazione e le ore che si trascorreranno in cabina. È bene ricordare, che a differenza di una vacanza in hotel, le vacanze in crociera “obbligano” i passeggeri a rimanere a bordo della nave per molte ore. Migliore è la cabina che si prenota, migliori saranno le condizioni durante tutta la durata del viaggio.



Nella maggior parte delle navi è possibile scegliere tra una vasta selezione di camere, cabine interne, cabine con vista mare o suite dall’ampia metratura. Questa varianti, che naturalmente hanno dei prezzi molto diversi tra loro, offrono a parità di categoria una serie di comfort maggiori e più spazio a disposizione.



4. Considera le escursioni da fare



Al momento della prenotazione del viaggio, è sempre bene verificare quali e quante sono le possibilità di escursioni proposte durante la crociera. Se si ama scoprire nuove località o visitare alcune delle città presenti sull’itinerario della crociera, è bene pianificare per tempo cosa si vuole vedere. In molti casi, i tempi di permanenza in un porto possono essere molto stretti. Senza una adeguata preparazione sui monumenti più importanti da vedere è difficile riuscire a compiere un tour cittadino in una giornata.



Grazie a questi quattro consigli, si può iniziare a pianificare nel migliore dei modi la crociera perfetta per il proprio budget e le proprie aspettative. Il catalogo online di Ticket Crociere è ricco di proposte di vario genere, che possono adattarsi nel migliore dei modi a ogni tipologia di richiesta e/o di aspettativa.