Albenga, Ciangherotti: "Un alloggio comunale occupato abusivamente nega la casa-famiglia per i ragazzi dell’Adso"

“Credo sia il primo caso che avviene ad Albenga, e credo fortemente che si debba subito riportare alla legalità quanto sta succedendo in un appartamento, di proprietà comunale, in Rione Risorgimento. Un appartamento di proprietà comunale che l'Amministrazione, nel 2017, aveva dato in concessione all’Adso, benemerita associazione che assiste ed integra nel mondo del lavoro ragazzi con la sindrome di Down, per farli vivere in comunità e renderli maggiormente indipendenti" commenta in una nota Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e consigliare provinciale"

"Ebbene, questo appartamento nelle settimane scorse, dopo le tortuose strade della burocrazia, è stato affidato all’Adso, e qui arrivano le sorprese. L’appartamento di Rione Risorgimento non è vuoto, ma occupato abusivamente da una famiglia romena. A quanto mi risulta, questo è il primo caso di occupazione abusiva di un bene pubblico, non mi riferisco a strutture in abbandono come l’ex ospedale o le ex caserme, ma ad immobili residenziali, neppure destinati ad emergenze abitative".

"Mi risulta anche che ieri il sindaco Cangiano, in accordo con l'assessore Simona Vespo, abbia fermato i Vigili urbani, pronti a sgomberare gli occupanti abusivi, perchè non se la sentiva di buttare fuori gli occupanti - prosegue - Questo tipo di buonismo non risolve i problemi, li accentua. Se chi ha occupato abusivamente l’appartamento è in difficoltà abitativa deve essere preso in carico dai Servizi sociali, ma quell’appartamento deve essere dato, ora e subito, all’Adso".

"Non si tratta di negare l’integrazione, non si tratta di razzismo, piuttosto di giustizia, legalità, eguaglianza sociale, cosa che la sinistra ha dimenticato da tempo virando verso un buonismo di facciata che non fa il bene di nessuno" conclude Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e consigliare provinciale.