Pietra Ligure, manifesti per "invocare" il ritorno di Luigi De Vincenzi

“Luigi, vogliamo il tuo ritorno!”. Questo il contenuto dei manifesti che improvvisamente e “misteriosamente” si sono moltiplicati sul territorio di Pietra Ligure. Il “Luigi” della situazione è ovviamente De Vincenzi, oggi vicepresidente del consiglio regionale in quota PD ma per molti anni sindaco di Pietra Ligure nell’ambito di liste civiche.

Di chi sia l’iniziativa, ancora non si sa: a quanto pare, però, l’ex primo cittadino ha saputo fare breccia nel cuore dei pietresi e ha ancora diversi ammiratori più o meno segreti. Tra l’altro nel 2019 la città andrà a nuove elezioni amministrative. Quindi? Che cosa succederà? De Vincenzi potrebbe tornare “in pista” nel suo paese nonostante gli impegni in Regione?

Questo è sicuramente prematuro dirlo, ma per adesso ci siamo limitati a contattare De Vincenzi per sapere se ha visto questi cartelli e come ha vissuto la cosa: “Io chiaramente non c’entro niente, che sia chiaro. Anzi, sono rimasto decisamente sorpreso. E poi non voglio peccare di presunzione, dando qualcosa per scontato: in fondo non siamo nemmeno sicuri che quel manifesto riguardi me! Ma nell'ipotesi in cui il Luigi citato sia proprio io, bisogna fare i conti con il fatto che ho ancora un anno e mezzo di ruolo regionale, con una carica importante come quella di vicepresidente del consiglio. Ma sono contento di aver lasciato un bel ricordo e cittadini di Pietra me lo hanno sempre dimostrato, anche con i loro voti quando ho corso per la Regione e per le elezioni nazionali. Nel primo caso sono stato eletto, nel secondo no, ma le cifre sono state comunque premianti”.