Alassio, continua il restyling di strade e marciapiedi

Prosegue l'attività di ripristino di strade e marciapiedi. La nuova ondata di interventi riguarderà la Solva-Cavia, via Solferino, via Ciccione, Vico Mela il proseguo del marciapiede di via Don Bosco e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

"Prosegue l'opera di ripristino delle strade in gravi, se non gravissime condizioni - annuncia Marco Melgrati - In taluni casi si tratta di interventi d'urgenza, forse non risolutivi ma destinati a mettere in sicurezza percorsi oggi fortemente accidentati. Parlo di Via Ciccione e di un tratto della strada Solva-Cavia. In altri, di veri e propri interventi di riqualificazione come in Via Solferino, il proseguo del marciapiede davanti all'Istituto Salesiano, in via Don Bosco fino all'angolo con Via Milite Ignoto; e la pavimentazione di vico Mela in basole di pietra arenaria di Sanremo".

Un totale di circa 130mila euro in opere pubbliche cui si aggiungono i 215mila messi a bilancio per l'abbattimento delle barriere architettoniche: "Scivoli di marciapiedi e accessi - spiega Melgrati - per rendere la città sempre più fruibile anche dalle fasce più deboli".

I lavori prenderanno il via già nel corso della prossima settimana.