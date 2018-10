Lidl richiama tarallini al grano saraceno “The Italian Gringo” Gli Speroni: SENAPE (allergene) non dichiarata in etichetta

Attraverso un avviso pubblicato sul sito web Lidl ha ritirato dalla vendita il prodotto “The Italian Gringo” Gli Speroni – tarallini al grano saraceno, 500g. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di un’analisi effettuata in autocontrollo in cui sono state riscontrate tracce di proteine di senape sul prodotto “The Italian Gringo” Gli Speroni – Tarallini al grano saraceno con lotto 25318 e TMC ; lotto 25418 e TMC ; lotto 25518 e TMC e lotto 25618 e TMC 13/09/19. L’articolo è stato prodotto da P.A.P. srl nello stabilimento di San Severo (FG) in via L.Cannelonga Zona PIP. Non si può infatti escludere il rischio di una reazione allergica a causa della presenza dell'allergene "senape" non dichiarato nella confezione, si spiega nell'avviso. I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa. In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l'aiuto di un medico. In particolare, lo shock anafilattico è una situazione di emergenza che richiede il ricovero ospedaliero e in cui temporeggiare può risultare fatale. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o colori i quali presentano un’intolleranza ai senape. Mentre non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono utilizzare senza problemi il prodotto. Si invitano i consumatori allergici alla senape che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Il prodotto può invece essere consumato con sicurezza dai clienti non allergici alla senape. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00 48.