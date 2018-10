Le Leggende sugli Investimenti in Materie Prime

È davvero giunto il momento di superare tutti questi malintesi che riguardano gli investimenti in materie prime. Una delle maggiori accuse infondate contro il mercato delle materie prime è che non è possibile fare soldi quando si commerciano materie prime. Ben, sappiamo che non è vero, perché è stato dimostrato più e più volte dai trader di successo. Ma queste leggende rendono i nuovi trader riluttanti ad entrare nel mercato delle materie prime. Tieni presente: le leggende che affermano che non si può guadagnare, sono in genere gli investitori non previamente preparati. Come ogni tipo di negoziazione, vuoi dedicare tempo adeguato allo studio e all'apprendimento prima ancora di prendere in considerazione la possibilità di fare una mossa. Comprendendo come funziona il mercato, puoi proteggerti dal fallimento e guadagnare buoni profitti.

Usare la Leva in Modo Saggio

Sapere quanta leva finanziaria si può utilizzare in un account, è dove i commercianti di materie prime inesperti possono fallire. A differenza del mercato azionario, devi solo aumentare dal 3% al 15% del tuo contratto future sul margine dei future. Questo offre ai trader di materie prime una leva incredibile. Questo è anche il posto in cui è importante imparare a trattenersi un po’. Per un miglior successo a lungo termine, stai nel lato basso. Invece di negoziare tutti i contratti consentiti dai requisiti di margine, scambiane meno. Una regola empirica è quella di scambiare solo uno o due future alla volta. Questo ti aiuterà ad evitare il fallimento perché potresti incappare in troppa leva.

Scaricare le Materie Prime nel Tuo Giardino

Hai mai sentito la leggenda che il trading di materie prime significa che potresti ottenere un contratto di semi di soia scaricati nel tuo giardino? Prendere possesso delle materie prime non è qualcosa a cui devi pensare troppo e non dovrebbe impedirti di entrare nel mercato delle materie prime. Le operazioni che prendono in consegna i contratti sono operatori commerciali. Ti verrà preannunciato quando chiudere il tuo contratto future in tempo. Questo di solito accade settimane prima della fine del tuo contratto. Se dimentichi di chiuderlo prima del primo giorno di preavviso, sarà di sicuro il tuo broker a ricordartelo.

Negoziare Materie Prime per Molto Tempo

Quando entri nel mercato delle materie prime, consideralo un investimento a lungo termine. In realtà è un tipo di situazione a somma zero in cui ogni volta che una persona perde un dollaro, qualcun altro lungo la linea trae profitto di un dollaro o due. Potresti non essere quello che vince tutte le volte, ma se fai una media delle tue vincite per un certo numero di anni vedrai i tuoi profitti. Quelli che arrivano al tavolo mal preparati, sono più propensi a perdere tutto il loro denaro nei primi mesi e a lasciare con la coda tra le gambe. Se ti piace la scena del trading, ma non guadagni molto bene, a un certo punto devi osservare attentamente la tua strategia. Non smettere di fare trading, ma esamina dove stai andando male e determina come puoi fare i corretti adeguamenti. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, dovresti sempre interrompere periodicamente ciò che stai facendo per verificare che la tua strategia di trading ti stia conducendo verso i tuoi obiettivi.