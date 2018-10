Open Day Marcos Mondovì: scegli l'abito perfetto per il tuo giorno indimenticabile

Siete alla ricerca dell'abito perfetto per il vostro giorno speciale? Volete un abito che sia all'altezza delle vostre aspettative e che sia quello che avete sempre sognato? Rivolgetevi allora a Marcos Atelier, un elegante store di Mondovì nel quale insieme a cordialità e professionalità, troverete l'abito in grado di farvi sentire vere e proprie protagoniste della vostra giornata.

L’occasione giusta sarà sabato 3 e domenica 4 novembre durante l’ open day dedicato alle spose e non solo. Due giornate speciali nelle quali sarà possibile visitare l’atelier anche senza appuntamento ed assistere ai fashion show dei brands: PRONOVIAS, MILLANOVA, ROSA CLARÀ e DAVID FIELDEN.

Durante il pomeriggio di entrambe le giornate le modelle indosseranno gli abiti delle nuova collezione 2019 e alle future spose sarà anche permesso di provare gli abiti che preferiscono. Sempre al pomeriggio sarà offerto un cocktail di benvenuto e saranno omaggiati dei confetti nunziali.

Verrete accolte e seguite da uno staff di professionisti che si dedicheranno totalmente alla realizzazione dei vostri desideri, consigliandovi sullo stile, il modello e gli accessori che più si adattano alla vostra figura e che metteranno in risalto le vostre caratteristiche facendovi sentire a vostro agio.

“Marcos atelier è il punto di riferimento per le future spose di Piemonte e Liguria, in un ambiente elegante e raffinato le facciamo sentire subito a casa, le accogliamo con grande professionalità, hanno a disposizione un piano interamente dedicato alle migliori creazioni mondiali di abiti da sposa – ci racconta Daniela titolare dell’Atelier - Amiamo il nostro lavoro: aiutare le future spose nella scelta dell'abito è un mestiere estremamente gratificante. Affianchiamo le nostre clienti in un momento per loro delicato, prezioso e fondamentale. Vestirle per il giorno del matrimonio significa vivere assieme a loro l'avverarsi di un sogno, ogni volta è un'avventura emozionante. La gioia più grande? I ringraziamenti, i complimenti delle nostre spose, le loro foto in abito bianco, piccole attenzioni molto appaganti e preziose... non c'è modo migliore per veder ripagato il nostro impegno. Quando l’esperienza nel nostro atelier non è solo l’acquisto di un bell’abito ma un ricordo emozionante... soltanto così abbiamo fatto bene il nostro lavoro e siamo soddisfatti”

Tante le spose che hanno espresso la loro gioia e soddisfazione lasciando un recensione su matrimonio.com

Ecco alcuni dei loro commenti

Eleonora⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Spettacolari

Mi sono trovata molto bene! Ho acquistato un abito Rosa Clarà che, oltre ad essere perfetto per me, ha fatto colpo su tutti. All'interno dell'atelier si può trovare di tutto! Ogni sposa potrà avere ciò che desidera grazie alla gentilezza e professionalità del personale. Cercheranno prima di studiare i vostri gusti per poi farvi provare l'abito per voi, difficilmente si sbagliano. Raccomando a tutte! Se sposa e sposo acquistano l'abito entrambi qui avranno in più uno sconto che vi assicuro fa piacere.

Clara⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

L'abito dei miei sogni da Marcos

Appena sono arrivata in atelier, Tiziana è stata disponibile e attenta alle mie richieste, facendomi scoprire pian piano l'abito dei mie sogni! Tuttavia c'era qualcosa che non mi convinceva e insieme a lei e alla sarta Gabriella abbiamo trovato una soluzione per modificare una parte dell'abito mantenendone l'eleganza e le caratteristiche. L'ambiente è raffinato ma ci si sente e a casa. Ripeterei quest'esperienza per sempre, ma so che è unica e sono felice di ricordarla così.

Elisa⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Atelier da fiaba

Entrare da Marcos è come entrare in un mondo incantato, abiti da sogno ed elegantissimi, con personale davvero gentile e professionale che sa metterti a tuo agio e consigliarti le soluzioni migliori. Tiziana e la sarta Gabriella sono state fantastiche e super disponibili! Anche mio marito ha preso il suo abito qui con la massima soddisfazione per entrambi.

Grazie mille

Chiara⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

La boutique delle coccole

Grande professionalità e capacità di capire le esigenze e i gusti del cliente. Tiziana ha seguito sia me che mio marito, ha capito perfettamente quale modello rappresentasse meglio i nostri gusti ma soprattutto i nostri caratteri.

Bravissimi veramente!

Giulia⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Atelier da sogno

In questo atelier è impossibile non trovare l'abito dei sogni! L'assortimento è molto ampio. La qualità dei tessuti e il pregio dei ricami rendono unici e preziosi questi abiti che sono davvero favolosi. Lo staff è accogliente e professionale. Personalmente sono stata seguita fin dalle prime prove da Cinzia che ha saputo con molta gentilezza e disponibilità accompagnarmi nella scelta del mio abito. Ha avuto un'attenzione particolare per ogni piccolo dettaglio del vestito e insieme all'ottimo lavoro della sartoria ha fatto in modo che tutto fosse perfetto.

Giulia⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Abiti perfetti!

Cinzia, la sarta e tutto lo staff di Marcos hanno seguito fin dall'inizio noi sposi e le nostre famiglie aiutandoci nella scelta dell'abito sapendoci consigliare con professionalità e gentilezza. Grazie!

Lorena⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Per tutta la famiglia

Abbiamo scelto Marcos per il mio abito, per quello di mio marito e di nostro figlio. Cinzia e tutto lo staff ci hanno seguito nella scelta e il risultato è stato bellissimo. Un insieme coordinato con alla base il colore blu. Grazie per la vostra professionalità e serietà! Consigliato per tutta la famiglia!





