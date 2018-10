La consigliera Saccone Tinelli risponde alle accuse circa la sua presenza ad una riunione di Casapound: "Sono un partito legalmente costituito"

La consigliere Saccone presente ad una riunione di Casapound e piovono gli attachi, ma la consigliera non si tira indietro ed afferma: "C'è chi chiede scusa e si nasconde dietro un dito e si difende, io no, io sono stata invitata nella sede di un partito a Savona, un partito legalmente riconosciuto con un codice fiscale che accede a finanziamenti pubblici come prevede la legge italiana, un partito riconosciuto tale dalla Repubblica italiana.

Sono stata invitata come responsabile delle politiche sociali per la Liguria di Ugl per altro con altri sindacalisti.Ho perfino scritto sul mio profilo Facebook che ero stata invitata come Ugl nella sede di CasaPaund, non devo nascondere nulla a nessuno e la mia bacheca è pubblica.

Abbiamo parlato di sindacato e territorio e criticità dello stesso, sono cittadini savonesi come tutti gli altri che si pagano di tasca loro una sede e quello che pensano sono fatti loro .

Non vedo dove è il problema, il problema è la cattiveria e la voglia di scontro che vedo in chi continua a fomentare con odio le azioni altrui .

Io sono una cittadina e ho il diritto di avere la libertà di andare come sindacalista e come persona dove e quando voglio.” conclude la consigliera Simona Saccone Tinelli.