Albenga, i cittadini chiedono un 'tavolo della sicurezza'

Dopo l’ordinanza emessa dal sindaco Giorgio Cangiano per la messa in sicurezza delle palazzine di via Milano e gli interventi già posti in essere in passato su altri edifici abbandonati come ad esempio in via Carloforte, i cittadini oggi chiedono un tavolo della sicurezza in comune.

Afferma Angelo Pallaro dei Cittadini Stanchi: “Mi sono confrontato con numerosi cittadini e con alcune associazioni come quella dei City Angels e siamo unanimemente soddisfatti degli interventi dell’amministrazione comunale e del sindaco Cangiano che ha emesso una importante ordinanza che speriamo possa risolvere una situazione di profondo degrado. Chiediamo, però, un tavolo della sicurezza in comune magari anche alla presenza dell’On. Franco Vazio e di tutti i partiti che vorranno partecipare. Le forze dell’ordine sono presenti sul territorio e fanno molto, ma crediamo che un tavolo della sicurezza sia importante non solo per informare i cittadini di quello che si sta facendo per la Città delle Torri, ma anche per ascoltare problematiche e situazioni di difficoltà”.