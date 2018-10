Coldiretti La Spezia nomina direttore Francesco Goffredo

La nomina di Francesco Goffredo è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Coldiretti La Spezia alla presenza del Delegato Bruno Rivarossa e di Antonio Biso della Confederazione, su proposta della Giunta Nazionale di Coldiretti.



Francesco Goffredo ha origini lucane e vive a Milano, ha 33 anni e una laurea in architettura. Da alcuni mesi era Vice Delegato Confederale delle Coldiretti di Genova e di La Spezia. Per diversi anni ha ricoperto in Coldiretti Lombardia il ruolo di Coordinatore Regionale di Campagna Amica per poi assumere l’incarico di Vice Direttore della Federazione interprovinciale di Como e Lecco.



“La mia nomina – ha dichiarato Goffredo – non è un traguardo ma il punto di partenza di un percorso di crescita e di rilancio dell’economia agricola spezzina. Lavorando in questa provincia ormai da qualche mese, ho iniziato a conoscerne le dinamiche e soprattutto le realtà imprenditoriali agricole che presidiano il territorio. Sarà mio dovere e compito, di concerto con la dirigenza e la struttura, consolidare e promuovere le progettualità della Nuova Coldiretti con l’obiettivo di sviluppare il comparto agricolo spezzino e di portare valore aggiunto alla società. Ringrazio i dirigenti dell’organizzazione provinciale che hanno dimostrato in questi mesi una grande dinamicità e sono certo che insieme riusciremo a rilanciare il settore”.



“Il neo direttore saprà sviluppare a livello locale le nuove progettualità che Coldiretti ormai da anni sta portando avanti su tutta la Penisola – sottolineano Rivarossa e Biso della Confederazione Nazionale – per garantire un futuro all’agricoltura e dare un contributo propositivo alla società. La dinamicità e l’energia di un giovane direttore sono il giusto stimolo per sviluppare nuove idee del comparto agricolo e anche di quello ittico che in Liguria ha un valore importante”.



Il Presidente di Coldiretti La Spezia, Sara Baccelli commenta così: “da oggi la nostra Organizzazione può contare sulla direzione di una persona competente e responsabile che saprà interloquire anche con le amministrazioni pubbliche per sviluppare le progettualità della Nuova Coldiretti anche su questo territorio. Quella spezzina è un’agricoltura eroica a presidio del territorio: qui da noi non è semplice fare impresa e fare reddito. Sono certa però che il nuovo direttore ci sarà d’aiuto per dare veramente un impulso all’economia provinciale”.