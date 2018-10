Savona, Bruno Spagnoletti commenta le parole dell'assessore regionale Viale contro il sindaco Caprioglio: "Si dimetta"

Bruno Spagnoletti, responsabile del Comitato Provinciale Harambee Savona Bruno Spagnoletti ha voluto commentare le parole dell'assessore regionale Sonia Viale in merito alla partecipazione al corteo antifascista di ieri a Savona del sindaco Ilaria Caprioglio.

"In relazione alle surreali riflessioni dell’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale sulla sua pagina Facebook, in cui non solo critica e prende le distanze dalla partecipazione del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio alla grande manifestazione antifascista di ieri che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 giovani, donne, persone, anziani su una piattaforma democratica di difesa dei valori della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza e dal 25 aprile 1945 e di tolleranza – inclusione della nostra Città, Medaglia d’oro della Resistenza; ma avanza considerazioni spregevoli come la correlazione tra i manifestanti savonesi e le belve che hanno massacrato Desiree, Pamela e, ancora “i delinquenti con in tasca un permesso per ragioni umanitarie, che spacciano e stuprano e tagliano a pezzi ragazzine fragili” con un attacco personale, umano e politico nauseante al Sindaco perché “Le sue parole durante il corteo sono state: un momento di inclusione importantissimo. E continua la sorprendente Viale ”Essere un Sindaco non significa solo amministrare significa anche prendere posizioni politiche; ieri con un magnifico sorriso ha dimostrato qual è (sic) la sua posizione: con i manifestanti urlanti che hanno imbrattato la sua cittá e non con Desireé , Pamela ed anche Giuseppina, un’altra giovane vittima di un brutale stupro di gruppo la cui targa in ricordo è stata distrutta a pochi chilometri da lei pochi giorni fa” spiega Spagnoletti.

Il Responsabile del Comitato Provinciale Harambee Savona Bruno Spagnoletti chiosa: "Ma Edoardo Rixi lo sa? E' d'accordo con una siffatta deriva? E il Presidente Giovanni Toti ha nulla da dire sulla stomachevole presa di posizione xenofoba di un Assessore della sua Giunta? Ciò che è ancora più grave è che ci troviamo di fronte a una politica navigata e non di primo pelo come Sonia Viale, già deputata e sottosegretaria che ha giurato fedeltà alla Costituzione Repubblicana e ai suoi valori fondanti di antifascismo, coesione e inclusione. Passi per Simona Saccone (deve crescere), passi per Del Verme (spesso non sa quello che dice), ma Lei Assessore non prova un pò di vergogna e di senso repellente per dichiarazioni laide, vergognose , disoneste, immorali e indegne per il ruolo apicale che ricopre nella Istituzione Regionale? Spero solo che la scrittura sia andata oltre la sua mente connessa, che abbia travisato (visto che parla di qualche centinaio di scalmanati, suvvia assessore si faccia visitare da un buon oculista (Lei può) o che la delicata questione le sia sfuggita di mano; altrimenti non ha alternative: si dimetta e come back, perché lei non può rappresentare né i liguri e tanto meno Savona Città Medaglia d'oro della Resistenza. Tutta la solidarietà umana, personale e politica al legittimo Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che rappresenta l'intera città".