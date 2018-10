Il forte vento flagella il savonese: disagi in tutta la provincia (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 24.00: "Alcune strade comunali liberate dalla prontezza dalla Protezione Civile e 5 piante in via vecchia di Plodio cadute causa vento. Un capannone con danni" dichiara il sindaco di Carcare Christian De Vecchi. (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 24.00: Energia ripristinata a Plodio, il sindaco Badano ringrazia i tecnici Enel.

AGGIORNAMENTO ORE 23.50: "Savona, come quasi tutta l'Italia, è flagellata da venti che sono arrivati a soffiare a 180 km orari, si attende per la notte un ulteriore rinforzo del mare (e par tale motivo l'Aurelia da Finale a Varazze è stata chiusa dalle ore 22.00 alle ore 4.00), sono caduti alberi e cornicioni, il mare ha invaso le strade. In serata i Sindaci di Varazze, Vado, Bergeggi, Celle, Savona si sono consultati e hanno deciso, non "a cuor leggero", di sospendere le attività scolastiche a causa dell'incertezza di riuscire a garantire la sicurezza delle strade per l'apertura delle scuole. Trovo, alla luce di queste premesse, sconcertante la mail inviata da un Dirigente scolastico savonese ai rappresentanti di istituto. Trovo inqualificabile il contenuto della missiva che sarà posta all'attenzione degli organi competenti" queste le parole del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

AGGIORNAMENTO ORE 23.50: Riaperta la strada 490 da Finale in direzione Calizzano, era stata chiusa in località Melogno per caduto albero.

AGGIORNAMENTO ORE 23.45: Il passaggio a livello tra Loano e Borghetto è stato divelto.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40: Nell'area dell'In's e dei Docks a Vado Ligure zona interdetta x crollo lamiere. (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 23.30: Ad Albissola Marina, il mare è arrivato sulla via Aurelia nei pressi della discoteca Soleluna. (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 23.20: Da protezione civile Andora: pini caduti e tetto scoperchiato a Conna. Invitiamo la gente a non uscire di casa.

AGGIORNAMENTO ORE 23.15: Dalla Regione Liguria: Registrati venti record, aumenta il mare Oltre la metà degli anemometri sta misurando raffiche superiori ai 100 km/h. Non hanno precedenti nei dati costieri i 180 km/h registrati alla Marina di Loano alle 19.40. I dati della boa di capo Mele confermano l'aumento del mare rispetto a questo pomeriggio: 5,74 metri di onda significativa, 10.31 metri di altezza massima e un periodo di picco di 10.9 secondi Il periodo è l'intervallo fra una cresta è l'altra: più alto è, maggiore è l'energia dell'onda a riva. Sono valori tipici di onde atlantiche, più che mediterranee.

AGGIORNAMENTO ORE 23.15: Ad Alassio, alberi caduti in alcune vie, voragine dal porto sotto la cappelletta, passeggiate a mare distrutte, dehors distrutti esercizi commerciali allagati. (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 23.00: "Vento Fortissimo, l’Enel ha interrotto i lavori di ripristino delle zone di Superiore in cui manca la corrente per pericolo per i propri operatori. L’Aurelia è chiusa ad Albissola mare il traffico è dirottato nel centro storico. Credo ci sia pericolo a circolare per la città, il vento forte e a mulinelli è una insidia dalle imprevedibili conseguenze. Non è proprio il caso di uscire di casa, tanto meno mettersi in viaggio stanotte" continua il sindaco Franco Orsi su Facebook.

AGGIORNAMENTO ORE 23.00: "V. In località Conca Verde a Savona, in fondo alla strada è caduto un albero sui fili dell'elettricità, non si registrano particolari disagi. (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 23.00: Situazione sotto controllo a Cairo Montenotte. Il maltempo ha causato qualche ramo pericolante lungo la strada che collega le frazioni di Bragno e Ferrania. Sempre a Ferrania, le abbondanti precipitazioni hanno causato l'allagamento della strada in prossimità della rotonda dove sorgerà la Zincol Ossidi. A Cosseria, la Sp 28 bis all'altezza della frazione di Case Lidora, è stata liberata dagli alberi. Le corsie sono nuovamente transitabili.

AGGIORNAMENTO ORE 22.45: Un grosso pino è caduto in piazza della stazione ad Albenga, in Piazza Matteotti, colpendo alcune auto. (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 22.30: Secondo le prime informazioni in via Costacavalli a Legino, si stanno staccando i pannelli della facciata del palazzo al civico 2.

AGGIORNAMENTO ORE 22.00: "Purtroppo è cominciata a uscire acqua dai tombini del centro storico e non si è in grado di liberare il Ghiare con mezzi meccanici, sarebbe troppo pericoloso. Chiedo ancora a tutti vista la pericolosità di non venire nel centro storico e ai cittadini dell'area centrale di ritirare vasi e altri oggetti dai balconi" spiega il sindaco di Celle Renato Zunino Segnalazioni inoltre sul territorio cellese per caduta alberi nel parcheggio dietro la stazione in piazzale Servettaz in via Gioia, un cipresso del cimitero in via Sanda e uno in via Lavadore vicino alla Bocciofila.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45: "Manca la luce in zona Carabigi, via della Pace e Contrada. Sono giunte segnalazioni, c’è stato un problema con un palo Enel che ha preso fuoco (probabilmente un fulmine). La segnalazione all’enel è stata fatta, ho anche chiamato in Prefettura per sollecitare l’intervento. Bisogna pazientare, problemi alla rete elettrica ce ne sono numerosi nel comprensorio e gli interventi sono gestiti sulla base del pericolo in atto, così come è stato rapidamente rimosso il cavo elettrico che si trovava in strada in via Garibaldi può darsi che ci siano, invece, ritardi per il ripristino di forniture se giudicato meno urgente. Proprio ora ho ricevuto messaggio che l’intervento sarà attivato presto" spiega su Facebook il sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30: "Situazione black out: alle 21,30 ho parlato con la Prefettura e tramite la Protezione Civile ho fatto avvertire il CCS, centro coordinamento soccorsi, segnalando in particolare situazioni difficili di alcune famiglie di Plodio. Non si sa quando potremo riavere la fornitura di energia elettrica. Ci sono molte situazioni critiche da gestire. La velocità del vento, unità alla terra impregnata stanno facendo cadere molti alberi in tutta la Provincia. Difficoltà di comunicazione in Savona stessa rendono difficile i lavori di ripristino. Mi arriva ora dal responsabile Enel un messaggio di conferma che operai sono alla ricerca del nostro guasto" dice il sindaco di Plodio Gabriele Badano.

Si stanno susseguendo in tutta la nostra provincia le segnalazioni dei disagi causati dal forte vento che sta flagellando il savonese nelle ultime ore.

Ad Albenga, chiusa via al Piemonte (scoperchiamento tetto palestra Youniverse). Viale martiri della Libertà chiuso al traffico per la caduta di un albero. Si segnalano inoltre numerosi black out. (FOTO) Intorno alle ore 22.30 ulteriore intervento dei vigili del fuoco per caduta albero sempre in via al Piemonte nei pressi dell'ospedale. (FOTO E VIDEO)

A Vado Ligure, secondo quanto riferito, il tetto dei magazzini vicini al Docks market in via Ferraris sembrerebbe essere stato scoperchiato.

A Pietra Ligure, difficoltà alla circolazione in Via Crispi (tra il Basko e MilanoMare) nonché su Via Guaraglia (nelle adiacenze della rotatoria di Viale della Repubblica) per alberi abbattuti. Personale della Protezione Civile, Associazione Nazionale carabinieri e Polizia Locale già sul posto. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti.

A Savona, segnalato il crollo di un pino secolare in corso Mazzini. (FOTO)

Nel finalese, due alberi abbattuti dal vento: uno all'altezza della biforcazione con la provinciale bis, ossia il bivio che porta ad Orco, l'altro dovrebbe trovarsi nei primi km oltre Finalborgo. Un albero caduto occupa la strada in zona rione San Carlo. Quattro alberi caduti nel parco giochi di via Ippolito Nievo. Disagi anche sulla passeggiata. (FOTO)

Ad Alassio, albero crollato in piazza Europa: situazione pericolosa vista la presenza di altri alberi pericolanti. Un albero caduto anche sulla provinciale per Garlenda. Le immagini dal ristorante pizzeria "Da Tonino".

Chiusa la strada 490 da Finale in direzione Calizzano: chiusa in località Melogno per albero caduto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO