Primo bilancio provvisorio per Ottobre De André 2018 ad Albenga: un successo

Tre grandi eventi, tre sold out, più di quaranta ospiti, oltre milleduecento spettatori, centinaia di richieste rifiutate a malincuore per mancanza di spazio. Davvero un grande successo per una manifestazione divenuta in pochissimo tempo una delle più attese in Liguria e non solo, visto che partecipanti e spettatori arrivano da ogni parte d’ Italia. Come si spiega tutto questo? “Difficile provare a descrivere a parole –dicono i fieui di caruggi organizzatori dell’evento – quella che in realtà è una alchimia. Come si può spiegare che ci sono attori, musicisti, campioni sportivi pronti ad affrontare centinaia di chilometri, magari con condizioni meteo pessime, solo per potere essere presenti e partecipare? E solo per amicizia e solidarietà. Una magia, come ha detto qualcuno. Dori Ghezzi ha sottolineato che chi partecipa una volta a Ottobre De André spera sempre di poter tornare. Forse è questa la chiave del successo di questa manifestazionne: l’atmosfera che vi si crea e vi si respira”.

E quest’anno Ottobre De André … sconfina a Novembre con un appuntamento straordinario. Sabato 10 Novembre sarà infatti ad Albenga ENRICO BRIGNANO per ritirare dalle mani di Antonio Ricci una speciale fionda d’autunno. Con loro sul palco del teatro Ambra Vittorio De Scalzi e la sua chitarra. Sempre a sostegno della Comunità di San Benedetto al porto e di altre iniziative solidali. “Ovviamente è già tutto esaurito da tempo” chiosano soddisfatti i fieui.