Piaggio Aerospace, Pd Liguria: “L’inerzia del governo rischia di portare alla chiusura"

Si è tenuto questa mattina il corteo Piaggio per manifestare contro le notizie dell'imminente pericolo di messa in liquidazione dell'azienda.

La preoccupazione va non solo ai 1200 dipendenti Piaggio, ma anche a quelli delle aziende correlate e all'economia dell'intero comprensorio che ha investito molto in questa azienda.

"Dopo un lungo periodo di difficoltà, iniziato con la crisi del mercato dell’aviazione civile del 2009, Piaggio Aerospace è riuscita a voltare pagina, approvando nel dicembre 2017 un piano industriale che ha avviato una profonda trasformazione della società, assicurandone nel lungo termine la stabilità finanziaria e operativa.

Cardini del nuovo piano industriale l’acquisizione da parte del fondo Mubadala di Abu Dhabi, azionista unico della società, del debito con le istituzioni finanziarie e l’immissione in azienda di liquidità per 255M€, ricostituendo in questo modo il capitale sociale dell’azienda e rilanciando l’investimento sui velivoli a pilotaggio remoto.

In questa fase di pieno rilancio hanno assunto quindi un rilievo fondamentale le commesse richieste del Governo di Abu Dhabi e dalla nostra Difesa relativi al velivolo P.2HH, interamente progettato, sviluppato e prodotto in Italia presso il centro aerospaziale di Villanova D’Albenga.

Dopo le rassicurazioni fornite al Parlamento dal Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sul proseguimento del programma, la questione è scomparsa dall’agenda del Governo che, ad oggi, non è riuscito a formalizzare la sua posizione in merito alla commessa di 20 droni, più volte sollecitati dall’Aeronautica Militare.

L’attuale situazione di stallo sta rendendo impossibile agli azionisti proseguire sulla via tracciata dal piano industriale e mettendo a serio rischio di liquidazione la Piaggio Aerospace.

È necessaria e indispensabile la calendarizzazione immediata del parere nelle Commissioni parlamentari circa il provvedimento di acquisizione dei droni e una rapida presa di posizione del Governo, in merito alla situazione della Piaggio Aerospace, che oggi conta 1.200 dipendenti a cui si aggiungono i lavoratori dell’indotto (solo ad Albenga la società Laerh conta circa 80 dipendenti) e rappresenta un patrimonio di competenze essenziale per il nostro Paese e per un moderno sistema di difesa e sicurezza." affermano il Sen. Vito Vattuone, segretario Pd Liguria, l' On. Franco Vazio e Giacomo Vigliercio, segretario Pd Savona