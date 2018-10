Modifiche al percorso del corteo antifascista, il Movimento Democratico e Progressista: "Il Ministro degli Interni sapeva della scelta fatta dal Prefetto di Savona?"

"A seguito del corteo di sabato 27 ottobre tenutosi a Savona, il coordinamento provinciale di Articolo uno-Movimento Democratico e Progressista di Savona - spiegano in una nota - tramite il proprio Capogruppo alla Camera dei Deputati l'On. Federico Fornaro ha chiesto al Ministro degli Interni di relazionare sulle scelte del Prefetto di Savona di cambiare il percorso cittadino non permettendo di accedere alla via San Lorenzo. Noi riteniamo fondamentale difendere i valori fondanti della nostra Repubblica, tra cui il principale, e alla base di tutti gli altri l'antifascismo".

"La nostra città è medaglia d'oro alla Resistenza e siamo certi che i cittadini savonesi sosterranno le organizzazioni democratiche affinché ciò non abbia a ripetersi, anche in considerazione del fatto che quel percorso sarà riproposto in occasione delle manifestazioni previste per i prossimi 25 aprile, festa della Liberazione, e per primo maggio, festa del Lavoro, come è sempre stato fatto negli anni precedenti" concludono dal coordinamento provinciale di Articolo uno-Movimento Democratico e Progressista di Savona.