Patenti speciali: una peripezia rinnovarle in Liguria. Arriva Capitan Ventosa

In Liguria rinnovare le patenti speciali può risultare più difficoltoso del previsto. A sottolineare le difficoltà riscontrate da persone diversamente abili, da conducenti pizzicati al volante in stato di ebbrezza, da uomini e donne over 60 che necessitano di rinnovare la patente D (per guidare i pullman) o da chi over 65 deve rinnovare la patente C (per i camion) ci ha pensato Capitan Ventosa. Il bizzarro supereroe di Striscia la Notizia ha infatti approfondito la particolare tematica con un servizio (clicca QUI per vederlo) andato in onda nei giorni scorsi durante il popolare tg satirico di Canale 5.