"Game of Kings" conquista la ribalta nazionale: la fiction fantasy tutta ligure approda in chiaro in 18 regioni d’Italia

"Game of Kings" da domani in chiaro in 18 regioni d’Italia.

Il vortice della fiction fantasy girata a Genova non ha intenzione di fermarsi, anzi, fa ancora notizia e questa volta a notare il lavoro dell’autoproduzione ligure è un circuito nazionale, che porterà gli episodi di GOK in 18 regioni d’Italia. Grazie al circuito “Rainbow TV”, la serie sarà trasmessa in chiaro in ogni regione dello stivale, isole comprese, in altrettante emittenti locali.

Un successo dopo l’altro per il progetto messo in atto dalla D&E Animation, l’associazione culturale che sta supportando la serie e una grande soddisfazione per il regista Gioele Fazzeri e l’autore Dario Rigliaco, che in questi giorni stanno lavorando ai nuovi episodi insieme a numerosi collaboratori. E’ partito tutto da Telegenova, dove è stato mandato in onda il primo episodio mercoledì scorso con risultati esaltanti per far scattare l’effetto domino, che a questo punto non si sa dove possa arrivare.

“Per ora ci godiamo questo momento, è un inizio che non avevamo di certo preventivato, anche se i sold out durante le anteprime al cinema ci avevano fatto pensare che probabilmente avevamo fatto qualcosa di buono”, sono le parole di Gioele Fazzeri, regista oltre che compositore della colonna sonora di GOK. La web-serie è già sul web con il primo episodio “il principe che cambiò il destino”, e come da programmi approderà sul proprio canale youtube (D&E ANIMATION) subito dopo le anteprime di Telegenova del mercoledì alle 19:30 (canale 18 del digitale terrestre).

Non solo web e non solo Liguria da domani, perché nelle case degli italiani di tutta la nazione ci sarà la possibilità di vedere i primi quattro episodi comodamente seduti sul proprio divano di casa, semplicemente accendendo la tv e sintonizzandosi sull’emittente della propria regione. Non resta che seguire i palinsesti e venire al corrente degli orari di messa in onda, a seconda della regione interessata (in allegato il file con emittenti che aderiscono al circuito e canali tv relativi).

Per quanto riguarda la Liguria, Telegenova riproporrà il primo episodio Domenica alle 20:05, mentre sul web è visibile QUI.

Seguiranno, ogni settimana, gli altri tre episodi che completeranno la prima parte della fiction fantasy/medievale. Nel 2019 uscirà la seconda parte che completerà la serie, per cui la produzione è da giorni al lavoro.

“L’obiettivo è alzare il livello episodio dopo episodio, penso che questo sia un inizio da incorniciare, ma per ora siamo soddisfatti all’80%. Game of Kings è un’opera di 9 episodi, va giudicata alla fine di tutto, perché il nostro è un percorso di crescita graduale, una produzione locale che sta mettendo in GOK anima e cuore, per fare qualcosa di importante. Stiamo lavorando per superare i limiti dell’autoproduzione, e vi assicuro che ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere il massimo del risultato raggiungibile con i mezzi a disposizione”. E’ ciò che ha dichiarato Dario Rigliaco, autore e sceneggiatore.