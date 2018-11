Giornata nazionale di mobilitazione sul problema "amianto", i Verdi: "Situazione ancora critica in provincia di Savona"

"All'inizio del 2018 risultavano censiti in Italia 58 milioni di mq. di coperture in eternit su 370.000 edifici (abitazioni e impianti industriali) come risulta dall'Osservatorio Nazionale Amianto. Le conseguenze sono drammatiche in quanto le persone colpite da malattie conseguenti all'azione micidiale dell'amianto sono circa 6000 ogni anno. Da dati ufficiali risulta come nel 2015, nelle miniere dismesse della Germania, siano state esportate dall'Italia 145.000 tonnellate di rifiuti contenenti amianto. Nella sola Liguria sono presenti 600 mila metri cubi di amianto friabile e oltre 50 mila ton. di amianto compatto, ma nella nostra Regione non esiste un impianto per il suo smaltimento".