Alassio, inaugurata presso la Biblioteca Civica una mostra di libri dedicata ai bambini da 0 a 6 anni

“Viene portata in mostra la Bibliografia del Progetto nazionale Nati per Leggere, nella sua ultima edizione, la sesta del 2018. Uno sforzo che ha visto la collaborazione di diversi comuni della provincia di Savona, che approfitto per ringraziare - commenta la responsabile provinciale Daria Minuto - La mostra, che parte da Alassio, si concluderà nel giugno del 2019 toccando numerosi comuni della nostra provincia. Confidiamo che possa essere un’occasione valida per il rafforzamento del progetto Nati per Leggere affinché la sua diffusione sia più capillare e interdisciplinare coinvolgendo anche scuole materne, asili nido, presìdi pediatrici e soprattutto gli operatori di questi settori. È fondamentale nei primi anni di vita mettere i nostri bambini a contatto con libri, suoni, colori”