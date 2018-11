Albenga, una sala affollata per il convegno "Amianto negli edifici pubblici"

"Un importante momento di riflessione e di presa di coscienza sui rischi per la salute comportati dalla presenza di amianto negli edifici pubblici - ha dichiarato Daniele Martino, Coordinatore Anci Giovani Liguria - Sono lieto di aver visto molta sensibilità da parte di tutti gli amministratori che numerosi hanno partecipato al questo incontro. L'amianto si nasconde anche in strutture edili che non siamo abituati a pensare come pericolose. E' giusto che le amministrazioni ne siano consce per cominciare non solo a fare un censimento, ma per attuare tutti gli interventi necessari a renderlo innocuo per la salute dei cittadini".