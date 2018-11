Come vestirsi con stile quando nevica, alcune tendenze autunno inverno 2018 - 2019 perfette quando il freddo aumenta

Dopo un autunno prettamente mite, siamo passati in un attimo dal gelido vento Burian alla Big Snow, la nuova perturbazione che sta imbiancando il nostro paese. Se scegliere cosa indossare quando piove è già difficile, la difficoltà aumenta se nevica. Oltre a pozzanghere varie, bisogna essere certi di scegliere capi in grado di tenerci al caldo senza rinunciare però allo stile.

Ecco allora 5 fra i trend dell'autunno inverno 2018 - 2019 che più sono adatti al grande freddo:

1) PIUMINO OVERSIZE: chi ha un occhio più attento avrà notato come ultimamente la moda si sia spostata verso linee più ampie. Vediamo approdare il piumino oversize nella sfilata di Tom Ford, reso modaiolo con inserti di pelliccia e paillette e in quella di Tory Burch che lo accosta agli abiti lunghi. Oltre ad essere più ampi e confortevoli, dei modelli aderenti, hanno il pregio di generare una sacca d’aria calda che ci protegge dall'ambiente esterno.

2) ECO PELLICCE: se la tendenza per l'anno scorso era quella del teddy coat (il pellicciotto col pelo corto e morbidissimo), quella dell'autunno inverno 2018-2019 è per le eco pellicce con fibre più lunghe, più simili alla pelliccia vera ma sempre eco-friendly, una mini guida sulle ecopellicce qui. Sappiate comunque che le troverete per tutti i gusti, iper colorate per una sferzata di allegria, in toni neutri per un look più classico, maculate o zebrate per le più modaiole.

3) MAGLIONI e ABITI in MAGLIA: ritornati prepotentemente sulle passerelle, troviamo I primi in versione etnica con stampe Navajo o Paisley (come nella sfilata di Etro), i secondi in versione fluo: giallo, verde evidenziatore, fuxia, viola intenso. Ideali per rallegrare un outfit cupo, unico accorgimento, visto il colore acceso sono da indossare solo con una buona base trucco.

4) STIVALI: sono un'ottimo modo per avere piedi e caviglie sempre all'asciutto, evitando anche l'effetto "inzuppato", ideali sia con i pantaloni (infilati dentro) sia con le gonne e gli abiti; evitate solo quelli scamosciati, che pur essendo molto chic hanno il difetto di macchiarsi se si bagnano; molto più pratici quelli in plastica (le galosce sono un vero e proprio must del momento), in vernice o pelle che con il passaggio di una salvietta umidificata risultano immediatamente rimessi a nuovo. Indossate collant coprenti per il giorno e velati per la sera, per scongiurare il freddo basterà aggiungere una calza più calda, che sarà nascosta nello stivale per un look più elegante o esibita (lasciandone spuntare solo una piccola porzione dalla calzatura) per uno stile più casual.

Per le più freddolose non dimenticate l'importanza delle fibre naturali, quali ad esempio la lana dalle ottime capacità igroscopiche (capacità di assorbire l'acqua per il 30% del suo peso senza risultare bagnata), il cachemire più morbido e sottile ed il cotone.

5) IL CAPPELLO A TESA LARGA: gli anni '80 sono tornati di moda e con loro i cappelli a tesa larga, da portare un po' inclinati e calati sugli occhi, sono da abbinare a cappotti con spalle importanti e a bomber in pelle, regalano un'allure misteriosa e chic oltre ad avere il pregio di proteggere la nostra chioma dall'umidità, preservando la piega. (Se non sapete come abbinarlo date un'occhiata alle sfilate di Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti e Marc Jacobs)

Anche se nevica, sarebbe un peccato dimenticare di accessoriare i vostri look: una spilla gioiello sul cappotto (favolosa quella di Oscar De La Renta sul suo cappotto rosso), una collana indossata sul foulard o un maxi orecchino lungo sono gioielli in grado di elevare immediatamente il vostro outfit.

Lasciatevi ispirare dal fashion sistem, ma ricordate sempre di mettere un tocco personale al vostro abbigliamento, ciò che indossiamo è espressione di chi siamo e di chi vogliamo diventare, il nostro aspetto esteriore dice di noi molto più di quanto immaginiamo. La moda non è superficiale, ma espressione in superficie di chi siamo in profondità.

Siate come i fiocchi di neve: non esiste un solo fiocco di neve uguale all’altro!

