Meteo, risveglio freddo nell'entroterra savonese con temperature sotto lo zero

"Risveglio freddo ma ancora caratterizzato da tempo buono, quello di oggi in Liguria anche se, sui versanti padani, si hanno i primi segnali della presenza di nubi. I venti si sono indeboliti e sono sempre settentrionali ma al più moderati, il mare mosso con temperatura dell’acqua alla boa di Capo Mele di 18.9 gradi" commentano in una nota da Arpal.

Dunque le minime: i valori più bassi della notte sono quelli di Loco Carchelli (Genova) con -5.6, Poggio Fearza (Imperia) con -5.5, Sassello (Savona) con -4.9, Pratomollo (Genova) con -4.8 stessa temperatura di Montenotte Inferiore (Savona), Monte Settepani (Savona) e Colle di Nava (Imperia) con -4.2, Padivarma (La Spezia) con -3.9, Diga Brugneto (Genova) con -3.8.Da segnalare anche i -3.2 al Passo del Turchino (Genova).

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.4; Savona Istituto Nautico 6.0; Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7; La Spezia 5.6.

"Per quanto riguarda le previsioni sulla Liguria è previsto un rapido peggioramento che determinerà diffusa nuvolosità, qualche debole pioggia e spolverate nevose anche a bassa quota - proseguono dall'Arpal - Oggi al mattino ancora possibili schiarite lungo le coste, nuvolosità più compatta sui versanti padani; nubi in aumento nel corso del pomeriggio su tutti i settori con possibili precipitazioni sparse in serata e deboli nevicate fino a bassa quota. Quota neve in calo nella notte fino a 400 m sul Centro Ponente. Venti moderati settentrionali in rinforzo fino a forti in serata e possibili raffiche fino 80 km/h. Mare mosso su tutti i settori, molto mosso in serata a Ponente. Temperature in calo e con valori minimi compresi tra -2 e 7 °C, massime tra 7 e 13 °C".

"Domani fino al mattino precipitazioni sparse, a carattere nevoso sui rilievi al di sopra dei 300-400 m sul Centro Ponente, a quote superiori altrove. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata e nuvolosità residua in via di dissolvimento. Venti tra moderati e forti settentrionali con raffiche di burrasca, in graduale attenuazione dalla sera. Mare da molto mosso a localmente agitato a Ponente, mosso o molto mosso a Levante, in graduale calo in serata su tutti i settori. Temperature in ulteriore calo con minime comprese tra -2 e 6 °C e massime tra 2 e 10 ° C" concludono da Arpal.