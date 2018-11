Cairo, aggiudicato l'appalto per lo sgombero neve e spandimento sale

Il Comune di Cairo Montenotte aggiudica il servizio "sgombero neve e spandimento sale" per la stagione invernale 2018-19 . Alla gara indetta lo scorso 31 ottobre sul Mepa, il Comune aveva invitato 276 ditte specializzate nel settore a produrre migliore offerta in merito al servizio di sgombero neve e spandimento sale per la stagione invernale. L'apertura delle buste è avvenuta lo scorso 16 novembre.

Gli itinerari sono stati raggruppati in quindici lotti funzionali: lotto 1 centro storico Capoluogo; lotto 2 Carnovale - Bellini - Chinelli - Ponterotto; lotto 3 Ferrere - Chiappella - Sant'Anna; lotto 4 Cairo centro; lotto 5 XXV Aprile - C.so Marconi - Via Sanguinetti - Viale Vittorio Veneto - Pastoni; lotto 6 Ferrania; lotto 7 Bragno - San Giuseppe; lotto 8 Rocchetta; lotto 9 Fonda - Casazza - Bertagalla - Carlona - Santa Caterina; lotto 10 Buglio - Madonna del Bosco Lotto 11 Monti - Ville - Carretto; lotto 12 Ciapasqua - val Cummi - Madonna delle Grazie; lotto 13 Ferriere - Montenotte; lotto 14 Montenotte; lotto 15 Strada Laiazzo - Rocchetta.

I lotti n. 1 — 7 — 8 — 9 — 11 — 13 — 14 — 15 sono risultati deserti, in quanto non è pervenuta alcuna offerta in merito.

Sono stati aggiudicati per presentazione di migliore offerta i seguenti lotti: