Regione Liguria: fase di evoluzione per il trasporto sanitario, la posizione di CIPAS

Il trasporto sanitario da sempre nell’ambito del territorio della Regione Liguria è stato storicamente svolto da associazioni ed enti ben identificati territorialmente in Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa.

A seguito di una recente Sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto necessario l’affidamento del trasporto sanitario di “non urgenza” con gara di appalto a cui possono partecipare anche privati, si è innescato un braccio di ferro tra le istituzioni Regionali e i rappresentanti delle Associazioni (ANPAS – CIPAS e Croce Rossa) per stabilire le nuove regole da applicarsi a tale servizio essenziale, prospettandosi il non infondato timore che le associazioni storiche rimangano escluse.

Cosa conseguirebbe da tale evento? Nell’ipotesi in cui non venissero modificati i termini oggi esistenti di copertura finanziaria del servizio di pronto soccorso non sufficiente alla sopravvivenza, ove il trasporto non urgente venisse affidato a terzi, si assisterebbe alla morte sicura delle associazioni che trovano la copertura degli ingenti costi di gestione di quanto a loro riconosciuto da quest’ultimo.

Per poter dare la possibilità che l’evoluzione di tale tema non cada esclusivamente in capo alla cittadinanza che rischia di vedere venire meno l’affidabilità di un servizio essenziale sino ad oggi reso con competenza, professionalità e dedizione dalle Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa si è avviato un percorso di confronto con le autorità competenti, non dimenticando che una soluzione alternativa comprometterebbe la perdita di numerosissimi posti la voro stimati in tutto il territorio regionale in 700/800 unità.