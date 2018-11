Elezioni 2019, nasce il movimento civico "Insieme Per Andora": Flavio Marchiano si candida sindaco

Andora è uno dei comuni che nel 2019 andrà al voto e pare proprio che si stiano iniziando a scaldare i motori. ViviAndora (il gruppo di opposizione) si unisce a una nuova lista civica e, sotto il nuovo simbolo candidano Flavio Marchiano a sindaco.

Afferma Flavio Marchiano: "La nostra è una lista civica che presenteremo ufficialmente in un incontro pubblico giovedì. Non abbiamo colori politici o simboli di partito, ma un solo progetto: quello di fare il bene di Andora. La squadra si sta formando e insieme condividiamo idee e programmi che presentermo ai cittadini andoresi. Siamo aperti ad accogliere tutti coloro che con noi vogliono condividere i nostri ideali e siamo felici che ViviAndora lo abbia già voluto fare".

Scrivono in una nota: "Il gruppo, di estrazione e ideologia moderata, è politicamente trasversale rispetto ai movimenti già presenti sul territorio e i fondatori lo dichiarano aperto a tutti i cittadini, dotati di buon senso e di buona volontà, che abbiano consapevolmente e realmente a cuore il bene di Andora.

Il movimento accoglie persone di qualsiasi estrazione, ideologia e fede religiosa, raggruppate sotto un unico intento da perseguire con onestà e determinazione: la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del paese e dei suoi cittadini.

I colori del simbolo di Insieme Per Andora testimoniano, secondo i fautori del movimento, la volontà di maggiore attenzione al territorio e alle sue ricchezze, dal mare agli uliveti dell’entroterra.

La storia, le tradizioni, la valorizzazione delle eccellenze, a lungo trascurate, del superbo entroterra che fa da cornice ad uno dei golfi più belli della Liguria devono essere riportate al centro delle attività creative e ricreative della politica locale.

Il mantenimento e lo sviluppo della fascia costiera, tanto cara a chi ama il mare e a chi lo vive per trarne sostentamento, devono ricevere attenzione non solo durante la stagione estiva, e diventare ferma e solida base per uno sviluppo economico annuale.

In sostanza, sostengono i fondatori, il connubio indissolubile tra l’entroterra e la costa rappresenta l’idea vincente di una amministrazione saggia e lungimirante, capace ed efficiente, in grado di amalgamare le differenti origini, le differenti estrazioni, le differenti occupazioni con lo scopo di ottenere una squadra-paese coesa e compatta nel raggiungimento degli obbiettivi condivisi e prefissati.

La missione di questo movimento è quindi quella di proporre idee e realizzare progetti per avere una cittadina e un entroterra migliori, coinvolgendo tutte le categorie ed associazioni, nel rispetto del loro operato sul territorio e della loro consolidata professionalità, dando forma e sostanza alle richieste e alle esigenze che i cittadini segnalano e che, troppo spesso, restano inascoltate".