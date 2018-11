Piaggio Aero, Pastorino: "Governo inefficace e lavoratori senza stipendio di novembre"

“Ci troviamo di fronte a un Governo che non sa decidere, non sa scegliere e se lo fa è solo per aspettare che altri scelgano per lui, come con il Commissario per la Piaggio. Ma non è finita, perché per la nomina del Commissario si sceglierà a sorte, come in un bim bum bam qualsiasi dal sapore però amaro di una roulette russa” commenta Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

“Intanto i lavoratori rimarranno ancora giorni o settimane senza lo stipendio di Novembre in una situazione di tensione e ansia che un Paese normale dopo 6 mesi di trattative poteva gestire in maniera diversa. Non abbiamo ancora capito quale sia la strategia italiana, perché i fondi per i droni non siano stati ancora sbloccati, portando così al collasso Piaggio Aerospace. Non abbiamo ancora capito perché le numerose riunioni al Mise dei mesi scorsi non abbiano portato a qualcosa di concreto”.

“Parliamo di 1200 famiglie senza stipendio, spero che almeno domani il Mise nomini il Commissario, anche perché più si perde tempo, più la situazione si aggrava. Mi auguro che almeno la nomina del Commissario siano in grado di farla. Ricordo a tutti che stiamo parlando di un’eccellenza del Paese e della Liguria. Una realtà che merita attenzione e rispetto e non ha bisogno né di chiacchiere né di analisi costi benefici” conclude Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.