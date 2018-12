Filiera bosco-legno, l'Uncem: "La nazione è sulla strada giusta"

Uncem guarda positivamente ai due nuovi articoli della legge di bilancio in discussione in Parlamento che, grazie ad alcuni emendamenti, fanno un primo passo nella concreta attuazione del Testo unico forestale. L'articolo 49bis istituisce un "fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumenta le percentuali di compensazione del legno". Qualche riga dopo, sempre all'articolo 49, vengono individuati "interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno".

Previsti 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il contributo è riconosciuto, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, a favore dei soggetti pubblici o privati che posseggono o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici. Sarà un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, a stabilire le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato.