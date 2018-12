Anche dalle province di Savona e Genova arrivano le concorrenti di "Miss Inverno" a Oneglia

Sono 25 le protagoniste, di cui 14 dalla provincia di Savona (un gruppo che fa la parte del leone), sette da quella di Imperia, tre dalla provincia di Genova e una da Bergamo, di Miss Inverno 2018 che si contenderanno la corona di regina dell'inverno questa sera, 9 dicembre dalle 21 nell'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.



Miss Inverno è un concorso originale che nasce nel 2016 da un'idea di Luca Valentini e si è già svolto nelle città di Albenga (2016) dove la corona è scesa sulla testa dell'Ingauna Alessia Ravotti e ad Andora (2017), città che ha premiato la toiranese Jessica Richero.

Per la prima volta quest'anno Miss Inverno arriva in provincia di Imperia e si svolge al coperto.



Il concorso prevede tre uscite (casual, elegante e in abbigliamento natalizio), le uscite casual ed elegante sono curate dal negozio Target di Albenga mentre per quanto riguarda quella in abbigliamento natalizio ciascuna concorrente deve realizzare abito e accessori per suo conto è saranno giudicati fantasia e creatività. Le fasce in palio sono 12:



Miss Inverno 2018

Miss Inverno Vox Populi ( che viene decisa dal pubblico presente in sala)

Miss Inverno Speciale MoMart (decisa dal Main sponsor dell'evento)

Miss Inverno Target

Miss Eleganza

Miss Casual

Miss Immagine

Miss Bellezza Radiosa

Miss Sorriso

Miss portamento

Miss fascino

Miss sport



Miss Inverno non riceve alcun contributo pubblico e si auto produce solo attraverso sponsor privati, ogni sfilata è intervallata da un artista ospite, nell'edizione 2018 saranno presenti la giovane interprete imperiese India Giordano, il Maestro Diego Genta con il suo pianoforte e il soprano ligure Anna Maria Ottazzi.



Le concorrenti provengono quest'anno da 2 regioni (Liguria e Lombardia), 4 provincie (Genova, Savona, Imperia, Bergamo) e 20 comuni diversi.

Ogni anno viene ospitata una associazione o una Onlus, quest'anno sarà presente la FIDAS provinciale, mentre lo studio di design genovese "Micocca" realizzerà per le vincitrici un paio di orecchini progettati e prodotti i numero limitatissimo ed in esclusiva per il concorso.