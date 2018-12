Savona, caso Ata, la perplessità di Danilo Bruno dei Verdi: "Progetti senza un'idea guida"

Domani il Tribunale Fallimentare deciderà per il futuro di Ata, società partecipata del comune di Savona, stabilendo se accettare il piano concordatario o bocciarlo e portare verso il fallimento l'azienda, Danilo Bruno dei Verdi ha voluto commentare il consiglio comunale monotematico che si è concentrato sull'approvazione del passaggio della quota del 49% ad una NewCo e la proroga fino al 2028 del servizio del ciclo dei rifiuti urbani.

"Venerdì in poche ore il consiglio comunale ha liquidato la vicenda ATA approvando un documento a sostegno della richiesta di concordato con numerosi allegati, che ancora una volta lasciano un po’ perplessi. In primo luogo non si capisce perché si decide di allungare la vita della nuova società con il soggetto privato o “pubblico” (sul punto documenti e dichiarazioni parrebbero confusi) a una durata superiore a quella prevista per l’entrata in funzione del gestore unico dei rifiuti? Inoltre non capiamo perché occorra duplicare i consigli di amministrazione quando la società poteva essere composta direttamente da ATA? In secondo luogo non viene descritta la modalità di attuazione della raccolta differenziata spinta e porta a porta e perché si debba distinguere fra cassonetti apribili con scheda magnetica e raccolta domiciliare in senso stretto?"

"Si ha alla lettura quasi la sensazione per cui si sia assemblato un insieme di progetti senza una linea guida quasi più per dover rispondere ad un obbligo di legge che per varare finalmente una strategia aziendale. In terzo luogo ancora una volta le parole riduzione e riuso non compaiono. Perché? In quarto luogo non vi è alcun progetto educativo e di comunicazione, che sostenga e delinei il passaggio al nuovo sistema. Quando ne vedremo l’origine? Temiamo che ancora una volta il centrodestra abbia tentato di mettere insieme alcune idee prive di reale valore industriale e sociale e soprattutto continuiamo a sostenere la lotta di lavoratrici e lavoratori, che hanno bisogno come Savona di certezze e non di parole, che potrebbero essere solo scritte sulla sabbia" conclude Danilo Bruno dei Verdi.