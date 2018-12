Loano, alla chiesa di Madonna del Loreto due appuntamenti dedicati alle "Letture Sacre"

Domenica 16 dicembre e domenica 23 dicembre la chiesa di Madonna del Loreto a Loano ospiterà due imperdibili appuntamenti dedicati alle “Letture Sacre”.

Domenica 16 dicembre alle 16.30 Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) proporrà poesie di tema sacro e natalizio: “Per la notte di Natale” di Carlo Maria Martini, un intenso richiamo del “Cardinale del dialogo” ad aprire il cuore a Gesù Bambino; “Per il Santo Natale” di Giacomo Leopardi, una lode del poeta recanatese alla gloria di Dio ed alla nascita del Redentore, sommo “bambino di pace”; “E’ Natale!” di Madre Teresa di Calcutta, in cui la Santa Madre, Nobel per la pace nel 1979, invita all’amore ed alla pace, perché sia un “vero” Natale; “Il mago di Natale” di Gianni Rodari, che con la sua sapida ironia guarda alla realtà natalizia augurando “cose belle”; “Torna Gesù” di Luigi Pirandello, testo in cui il premio Nobel per la letteratura invoca la pace del Natale, in contrapposizione ai gridi di guerra; “Un dono speciale” di Roberto Piumini”, testo in cui lo scrittore per l’infanzia ci parla del “suo” Natale, fatto di amore per il prossimo e di desiderio di amici e compagnia; “Natale è” con cui due bambine, con la bella semplicità dell’infanzia, parlano con cuore puro dell’innocenza, dell’amore e della pace; “Natale” di Lucia Porfiri, che con semplici parole chiede di portare pace ed amore anche la, dove non c’è gioia e si soffre; “Canto di culla” di William Blake, testo in cui il settecentesco poeta inglese ci parla di dolci sorrisi nella magica notte del Natale, piena di sorrisi; “Tu scendi dalle stelle” di Antonio Maria de’ Liguori, la conosciutissima versione in italiano dell’antico componimento partenopeo del 1754 dal titolo “Quanno nascette Ninno”.

Ad accompagnare l'incontro saranno le arie eseguite al piano da Paola Arecco.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 23 dicembre alle 16.30. Tra i testi proposti da Graziella Frasca Gallo ci sono: “Bambino Gesù” di Giovanni Paolo II, una dolcissima preghiera con cui il Santo Padre che invoca la pace sul mondo e la liberazione dai peccati di intolleranza; “Vergine madre, figlia del tuo figlio” di Dante Alighieri, una delicatissima invocazione dal 33^ canto del Paradiso nello splendido linguaggio del nostro sommo poeta; “E’ nato il sovrano bambino” di Guido Gozzano, testo in cui il poeta crepuscolare canta un alleluia al “sovrano bambino”, nato nella notte buia, che ora risplende per lui; “Canto di Natale” di G.K. Chesterton, in cui l'autore, noto per Padre Brown, canta un dolcissimo Natale, in cui i cuori sono sinceri per tutti; “E’ natale ogni volta” di Madre Teresa di Calcutta, un invito della Santa a tendere la mano a tutti, a sorridere, a non accettare che ci siano degli oppressi; “Un abete speciale” di Gianni Rodari, che con la sua sapida ironia immagina un Natale in cui ci siano solo bimbi felici; “Lauda del Natale” con cui un autore anonimo del XIV secolo canta il “Iesu Cristo” piccolino, a cui vanno Magi e pastori; “Natale, un giorno” di Hirokazu Ogura, un vero e proprio inno di speranza per un futuro migliore, senza guerre ed odi; “Verrà un giorno” di Jorge Carrera Andrade, in cui il diplomatico ecuadoriano si augura una pace piena, senza armi e senza versamento inutile di sangue dei fratelli; “La notte santa” di Guido Gozzano, una poesia tanto amata, che suscita ricordi d’infanzia, di recite ormai molto lontane, ma rimaste indimenticabili nei cuori di tutti.

Accompagnerà l'incontro la musica eseguita dal maestro Roberto Sinito alla chitarra dodecacorde. I due incontri di “Letture Sacre” sono promossi dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Monica Maggi di “ATuttoTondo”. L'ingresso è libero.