Lavori alle scuole Carenda, Ciangherotti: "Alle 7.40 illuminazione e riscaldamento ok. Questo mi importa"

"Povero consigliere Maurizio Arnaldi. Fossi stato in lui, oggi sarei andato silenziosamente a nascondermi prima di rimarcare la propria inadeguatezza amministrativa. E invece no, l’architetto Arnaldi prestato alla politica ancora per qualche mese, responsabile di tutto il disagio creato alla scuola Carenda e alle famiglie, pur di non riconoscermi il merito di aver risolto il problema al suo posto, ringrazia l’anonimo ingegnere dell’Enel corso in suo aiuto per rimediare la brutta figura". Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale (FI) di Albenga, ribatte al consigliere con delega all’istruzione, Maurizio Arnaldi, sulla questione legata all'intervento effettuato questa mattina dall'Enel nelle scuole di Carenda.