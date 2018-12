Cairo Montenotte: al via un massiccio programma di derattizzazione urgente

Derattizzazione urgente sul territorio del Comune di Cairo Montenotte. L'intervento reso necessario al fine di evitare possibili problematiche igienico - sanitarie conseguenti alla presenza dei topi, si concentrerà in varie zone del capoluogo e nelle frazioni. Si legge sulla delibera pubblicata sull'Albo pretorio: "In data 19 novembre con scadenza fissata per il 28 novembre, il Comune ha provveduto ad effettuare una richiesta di offerta per il servizio tramite il Mepa per un importo a base d'asta di € 300,00 oltre oneri iva, procedura di offerta di ribasso a corpo. Alla gara sono state invitate 13 ditte specializzate nel settore con sede in Provincia di Savona". All'apertura delle buste, il servizio è stato aggiudicato alla ditta Sanactive srl con sede a Loano per un importo complessivo di €. 305,00 oneri IVA compresi. Questo l'elenco degli interventi in programma: n. 1 intervento zona Via Colla; n. 3 interventi zona Corso XXV aprile, dal ponte Stiaccini fino alla piscina; n. 1 intervento zona via Berio; n. 1 intervento zona scuole elementari del Capoluogo; n. 1 intervento presso l'Ufficio postale; n. 1 intervento zona scuole medie del Capoluogo; n. 5 interventi nelle vie: Fedele, Bertolotti, Poggio e Artisi con attenzione su via Mons. Bertolotti dove le segnalazioni della presenza dei topi sono alte; n. 6 interventi presso il Centro Storico (particolare attenzione presso vico Cosseria); n. 1 intervento a San Giuseppe presso l'edificio "il Paviano"; n. 1 intervento presso bivio corso Verdese/strada Sant'Anna; n. 2 interventi tratto di strada in viale della Liberta a Ferrania tra il passaggio a livello e il sottopasso a protezione dalla caduta vagonetti; n. 3 interventi in Corso Dante tra it Ponte Stiaccini e redificio sede della croce Bianca; n. 3 interventi nella parte opposta del torrente su Viale Vittorio Veneto (attenzione zona cimitero); n.1 intervento in via Chiappa a Rocchetta.