5 migliori regali di Natale per il proprio gatto

Offrire un regalo speciale a Natale, può essere un bellissimo presente per il felino che abita nella propria abitazione. In questo modo, si farà sentire lo spirito natalizio anche a questo piccolo appartenente della propria famiglia, che anche se non comprende la celebrazione di questa festività vede parecchio trambusto in casa.



Come ci conferma Ferplast, uno dei negozi online più specializzati in giochi, guinzagli e prodotti per i gatti, un regalo per i gatti può anche essere un ottimo diversivo per allontanarli dall’albero di Natale. Come è facile da immaginare, ogni anno sono migliaia gli alberi di Natale distrutti da un gatto annoiato in casa.



Giochi a tema natalizio



Un gomitolo di lana, una decorazione dell’albero a forma di sfera e un vecchio maglione possono diventare degli ottimi passatempi per un gatto. In particolare il maglione, dove l’odore del proprio padrone può far sentire coccolato e amato il gatto in ogni momento della giornata. Se si è fuori casa per lavoro, mettere il maglione nelle vicinanze di un termosifone o del caminetto, è un ottimo stratagemma per “riscaldare” il gatto.



Giochi per affilare le unghie



Il gatto ha sempre voglia di affilare le proprie unghie, quindi acquistare un gioco di questo genere è una perfetta idea. Durante le giornate di festeggiamenti con tutta la famiglia, i bambini potranno divertirsi a giocare con il gatto o ad osservarlo mentre si diverte con i suoi nuovi e divertenti giochi.



Cuccia da termosifone



Un ottimo regalo per un gatto casalingo, può essere una cuccia da attaccare al termosifone. Questa tipologia di cuccia, è particolarmente gradita durante il periodo invernale. Anche se può sembrare strano, anche in estate è un’ottima idea, perché si trova rialzata da terra e può beneficiare della corrente che viene dalle finestre. In molti casi, i termosifoni si trovano al di sotto delle finestre.



Snack speciali



Natale è un periodo dove si assaggia cibo nuovo e di migliore qualità, quindi perché non offrire lo stesso piacere anche al proprio gatto di casa?

In commercio, sono presenti una serie di ottimi manicaretti, che possono fornire un pasto speciale anche per il gatto più coccolato. Si possono trovare sia in formato di scatolette gustose, o di croccantini dal gusto particolare. Ricchi di vitamine e sali minerali, possono diventare un ottimo integrativo alla dieta di tutti i giorni.



Regali per farli divertire



Anche se questo non è propriamente una tipologia di regalo natalizia, il periodo è sicuramente ideale per pensare a qualche cosa che possa stuzzicare l’ingegno e la destrezza di questo animale. I gatti amano giocare, e regalare loro un gioco che li sappia tenere occupati può essere un ottimo divertimento per ogni momento dell’anno.



Come è facile intuire, le possibilità tra cui scegliere per un regalo di Natale sono davvero molte e tanto differenti. I propri gusti personali e il bagaglio di giochi e prodotto che si hanno a casa, porteranno a fare la scelta più idonea per il proprio gatto.