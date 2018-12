Borghetto, i giallisti Andrea Novelli e Giampaolo Zarini presentano il libro "L’Essenza della colpa"

"Strenne di Natale – Libri in compagnia di…" è una rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2018, condotte dalla Dott.ssa Graziella Frasca Gallo, con la professionalità e la capacità che la contraddistingue. Mercoledì 12 dicembre la coppia di giallisti Andrea Novelli e Giampaolo Zarini ci parlerà de "L’Essenza della colpa" Ed. F.lli Frilli, terzo volume di una trilogia, in cui assistiamo al ritorno dell’investigatore ed ex-poliziotto Michele Astengo, alle prese con casi sempre più complicati da risolvere e affrontare.

Il nuovo mistero da svelare riguarda una famiglia molto potente: la famiglia Argentero che, sotto la guida del signor Arcangelo, gestisce un’importante azienda produttrice di profumi. Il signor Argentero ha due figli – ormai adulti – molto diversi ma che, allo stesso modo, hanno sofferto e soffrono la mancanza di un padre completamente impegnato nel lavoro. Senza ombra di dubbio, non ci troviamo davanti ad un semplice racconto di investigatori e casi da risolvere: ciò di cui i due autori scrivono va ben oltre la trama.

I liguri Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini proseguono con l’ambientazione delle loro storie nella città di Genova, luogo nel quale, per storicità e caratteristica, le vicende noir si prestano maggiormente rispetto alla loro Savona. Un personaggio particolarmente interessante è il “cinese”, un uomo che Michele Astengo osserva ogni giorno dalla finestra del suo ufficio, passa tutto il tempo davanti ai suoi computer, digitando continuamente, senza mai fermarsi. Astengo non sa quale sia il lavoro del cinese ma, osservandolo ogni giorno, riesce a capire di trovarsi davanti ad una persona completamente diversa da lui. Michele, al contrario, è una figura complicata, travagliata, spaventata dall’amore e dal doversi impegnare in qualcosa di serio con qualcuno.

Gli scrittori: Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini hanno pubblicato tre romanzi di successo per Marsilio: Soluzione finale – 2005, Per esclusione – 2008 (pubblicato anche ne il Giallo Mondadori) e Il paziente zero – 2011. Hanno pubblicato per Feltrinelli la trilogia thriller Manticora – 2015, per Araba Fenice l’antologia Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand – 2013 (editato in Germania per Chichili). Innumerevoli i racconti per diverse antologie tra cui: Anime nere reloaded – Oscar Mondadori, Medicina Oscura – Giallo Mondadori. Bad Prisma – Mondadori, Nero Liguria – Perrone, Ribelli – Robin, Genova criminale – Novecento. Tra gli ultimi lavori, la partecipazione alla saga spin-off di The Tube (creata da Franco Forte), The tube Nomads ideata da Alan D. Altieri e considerata dagli appassionati del genere il The Walking Dead letterario in digitale, con l’episodio Shockwave, per Delos Books. Per Fratelli Frilli Editori hanno pubblicato Acque torbide per l’investigatore Astengo – 2012, La superba illusione – 2017 e L’essenza della colpa – 2018. Il Consigliere delegato alla Cultura Mariacarla Calcaterra