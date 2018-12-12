Il Coni a Natale premia le stelle dello sport

Si terrà mercoledì 12 alle ore 17 presso la Sala Mostre della Provincia di Savona la consueta cerimonia di consegna dei premi organizzata dal C.O.N.I. Point Savona.
A fare gli onori di casa sarà il delegato provinciale Roberto Pizzorno con il presidente regionale Antonio Micillo; dopo il saluto da parte delle autorità civili, militari, religiose, molte delle quali hanno già preannunciato la loro presenza, verranno consegnate le Stelle al Merito Sportivo, le Medaglie al Valore Atletico, le Palme al merito tecnico riferite all’annata 2017 oltre a riconoscimenti agli atleti laureatisi nel 2018 campioni italiani o piazzatisi sul podio a campionati mondiali ed europei.
Sono previsti quasi duecento premi, segno dell’alta levatura dei risultati conseguiti dagli atleti savonesi in questa annata di sport; il Coni non dimentica la mission della promozione sportiva ed affiancherà ad affermati campioni del calibro di Linda Cerruti, Costanza Ferro, Chiara Rebagliati, Gloria Scarsi, Giorgia Valanzano le giovani leve che hanno recentemente partecipato con successo al Trofeo Coni di Rimini.
Di seguito l’elenco dei premiati:
ABBO INO
ZUNINO MARCO
VITALE ANABEL
BASKET
CAMBIASO ALICE
ZAPPATORE VALERIA
RAINERI ANNA
POGGIO ANNA
BENEDUSI NICOLO'
CANOA
CIGLIUTI PAOLA
CAPODIMONTE FRANCESCA
ARALDO ALBERTO
CICLISMO
CORTESI CARLO
CAVIGLIA DIEGO
MASSARO SIMONA
PIRAS MICHELE
MANFREDI SAMUELE
SCARSI GLORIA
DAMA
PITZALIS MATTIA
BERTE' DANIELE
FORTUNATO MATTEO
LANDOLFA LORENZO
SPICA ALESSANDRO
DANZA SPORTIVA
ALCARAS ELISA
BOVE ALICYA
FERRARA GIULIA
PEPARINI NOAH
GAZZOLA ENRICO
BRUZZESE CHIARA
FRUMENTO LUISELLA
AUXILIA FRANCESCA
MORI ROMEO DAVIDE
GOTTARDI GIANNI
NEGRO MATTEO
SCARSI AURORA
FOOTBALL AMERICANO –FLAG
BIANCHELLI CAROLA
HOCKEY
PAVONE VITTORIO
MEARELLI LUCA
LECIS MARCO
OTTONELLO DIEGO
BENEDETTI ELENIA
DI VAIO ANDREA
CONTERNO MASSIMO
GRCIG GLORIA
CARBINI DIEGO
CARBINI CRISTIAN
VAGLINI VALERIO
LANFRANCHI GABRIELE
BERTON CAROLINA
SCAIOLA SAMUELE
BRUZZONE MARIA
BORMIDA TOMMASO
VAGLINI LUCA
KARATE
LORENZETTI TOMMASO
GENTA MICOL
LOTTA
MAFFEZZOLI MATTEO
CAMPAGNA AURORA
VETTORI ARIANNA
MORI FRANCESCA
MOTOCICLISMO-TRIAL
DOGLIO DAVIDE
DOGLIO DARIO
NUOTO SINCRONIZZATO
FERRO COSTANZA
CERRUTI LINDA
MUSSO VIOLA
DI CAMILLO COSTANZA
SALA FEDERICA
CAVANNA DOMIZIANA
ROCCHINO CARMEN
ZUNINO FRANCESCA
MURRU MARTA
SAVI AURORA
TROLESE ALICE
PULINAS BEATRICE
MASTROIANNI SOFIA
BUCAIONI ANITA
PINASCO BRENDA
DESSI' BEATRICE
PEDERZINI SARA
TABBIANI SOPHIE
PLACIDO SOFIA
PETTA BEATRICE
MACINO GIORGIA
KRIUKOVA GALINA
MEUCCI VITTORIA
AFFATATI IRENE
PERI VITTORIA
PALLANUOTO
DA ROLD NICOLO'
GROSSI ANDREA
MAGLIANO GABRIELE
ZUNINO LUCA
BOGGIANO GIORGIO
PATCHALIEV ANDREA
GHILLINO GIANLUCA
GIOVANETTI PAOLO
BERTINO SIMONE
RICCI PIETRO
TARAMASCO FILIPPO
CALDIERI ALESSIO
PELLEGRINO FRANCESCO
NATALI SEBASTIANO
SAVARESE NICOLO'
MARANO NICHOLAS
ATZORI MATTEO
PALLAPUGNO
BERTOLOTTO FILIPPO
GAMBETTA MARCO
RAFFA MARCO
SICCO MATTIA
FRANCO DAMIANO
CAMPANELLA ANDREA
FANTUZZI CHRISTIAN
ICARDO ANDREA
PESCA SPORTIVA
CORRADINI ANDREA
FABIANI ALESSIO
COLOMBO GILBERTO
BOSCHIAZZO STEFANO
BRIANO ROSSANO
LACERENZA PAOLO
SOTTILOTTA ALEX
VITALE LINO
CAVAGNERO MARCO
PESISTICA
CARRETTO SABINA
SAVATE
VINCIS CHIARA
SPORT EQUESTRI
MUSCIO MARTA
MONZO MARTINA
SPORT ROTELLISTICI
VALANZANO GIORGIA
BALDO VICTORIA
VITALE LUCREZIA
TRISCIANI ALESSANDRO
PARASI EDOARDO
MONCHIERO FABIO
TAEKWONDO
GAVARONE GAIA
TENNISTAVOLO
ORSI MATTEO
SELLERI CATERINA
VELLA GIUSEPPE
TIRO A SEGNO
ARGENTA CRISTIANO
CANEPA GIORGIO
DA BOVE MORGANA
FAZIO EMANUELE
SCOTTO DI CARLO SAMUELE
BRIOTTI ELIA
CUNSOLO ROBERTO
SABBI FRANCESCO
TIRO CON L’ARCO
REBAGLIATI CHIARA
BEN FEKIH ALI SABER
ASCHERO MARTA
DELFINO GIULIA
ZUFFI VERONICA
TRIATHLON
TRINCHERI ALESSIO
VELA
MONGE MARTA
ENRICO DAVIDE
DIRIGENTI
MEINI EUGENIO
MENTIL STEFANO
BILOTTI RICCARDO
MURA MARCO
GRENNO ENZO
SOCIETA’ SPORTIVE
RARI NANTES SAVONA
EUNIKE ASD
STELLE AL MERITO
LOSITO FAUCCI LAURA
GAIBISSO GIOVANNI
PISTONE DANIELE
ZANGANI PIERO
ZUCCONI FIORENZO
DE GREGORI CRISTINA
FERSINI RODOLFO
GHISO PAOLO
PICCININI ERNESTO
REBAGLIATI ENRICO
SICCO LAURA
PIZZORNO CARLO (memoria)
DORIA NUOTO LOANO
MUSURAKAI KARATE
YAMA ARASHI JUDO SAVONA
KARATE CLUB SAVONA
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO
BERTE' DANIELE
RATTENNI JESSICA
ANDOLFI FABRIZIO JUNIOR
BLOISE ALBERTO
BRIANO ROSSANO
CARLINI FRANCESCA
CAVANNA DOMIZIANA
CERRUTI LINDA
CHIOSSONE ARIANNA
FERRO COSTANZA
LANGIU VALERIO
MUSSO VIOLA
POGGI GIORGIO
REBAGLIATI CHIARA
SANTAMARIA LARA
TOVAGLIARO ROBERTO
TRAVERSO ALESSANDRO
PALME AL MERITO TECNICO
POLLETTI CLAUDIO
CHESSA IGOR