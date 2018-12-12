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Eventi | mercoledì 12 dicembre 2018, 08:31

Il Coni a Natale premia le stelle dello sport

La consegna dei premi sarà mercoledì 12 alle ore 17 presso la Sala Mostre della Provincia di Savona

Il Coni a Natale premia le stelle dello sport

Si terrà mercoledì 12 alle ore 17 presso la Sala Mostre della Provincia di Savona la consueta cerimonia di consegna dei premi organizzata dal C.O.N.I. Point Savona.

A fare gli onori di casa sarà il delegato provinciale Roberto Pizzorno con il presidente regionale Antonio Micillo; dopo il saluto da parte delle autorità civili, militari, religiose, molte delle quali hanno già preannunciato la loro presenza, verranno consegnate le Stelle al Merito Sportivo, le Medaglie al Valore Atletico, le Palme al merito tecnico riferite all’annata 2017 oltre a riconoscimenti agli atleti laureatisi nel 2018 campioni italiani o piazzatisi sul podio a campionati mondiali ed europei.

Sono previsti quasi duecento premi, segno dell’alta levatura dei risultati conseguiti dagli atleti savonesi in questa annata di sport; il Coni non dimentica la mission della promozione sportiva ed affiancherà ad affermati campioni del calibro di Linda Cerruti, Costanza Ferro, Chiara Rebagliati, Gloria Scarsi, Giorgia Valanzano le giovani leve che hanno recentemente partecipato con successo al Trofeo Coni di Rimini.

Di seguito l’elenco dei premiati:

ABBO INO

ZUNINO MARCO

VITALE ANABEL

 

BASKET

CAMBIASO ALICE

ZAPPATORE VALERIA

RAINERI ANNA

POGGIO ANNA

BENEDUSI NICOLO'

 

CANOA

CIGLIUTI PAOLA

CAPODIMONTE FRANCESCA

ARALDO ALBERTO

 

CICLISMO

CORTESI CARLO

CAVIGLIA DIEGO

MASSARO SIMONA

PIRAS MICHELE

MANFREDI SAMUELE

SCARSI GLORIA


DAMA

PITZALIS MATTIA

BERTE' DANIELE

FORTUNATO MATTEO

LANDOLFA LORENZO

SPICA ALESSANDRO


DANZA SPORTIVA

ALCARAS ELISA

BOVE ALICYA

FERRARA GIULIA

PEPARINI NOAH

GAZZOLA ENRICO

BRUZZESE CHIARA

FRUMENTO LUISELLA

AUXILIA FRANCESCA

MORI ROMEO DAVIDE

GOTTARDI GIANNI

NEGRO MATTEO

SCARSI AURORA


FOOTBALL AMERICANO –FLAG

BIANCHELLI CAROLA


HOCKEY

PAVONE VITTORIO

MEARELLI LUCA

LECIS MARCO

OTTONELLO DIEGO

BENEDETTI ELENIA

DI VAIO ANDREA

CONTERNO MASSIMO

GRCIG GLORIA

CARBINI DIEGO

CARBINI CRISTIAN

VAGLINI VALERIO

LANFRANCHI GABRIELE

BERTON CAROLINA

SCAIOLA SAMUELE

BRUZZONE MARIA

BORMIDA TOMMASO

VAGLINI LUCA


KARATE

LORENZETTI TOMMASO

GENTA MICOL


LOTTA

MAFFEZZOLI MATTEO

CAMPAGNA  AURORA

VETTORI ARIANNA

MORI FRANCESCA


MOTOCICLISMO-TRIAL

DOGLIO DAVIDE

DOGLIO DARIO


NUOTO SINCRONIZZATO

FERRO COSTANZA

CERRUTI LINDA

MUSSO VIOLA

DI CAMILLO COSTANZA

SALA FEDERICA

CAVANNA DOMIZIANA

ROCCHINO  CARMEN

ZUNINO FRANCESCA

MURRU MARTA

SAVI AURORA

TROLESE ALICE

PULINAS BEATRICE

MASTROIANNI SOFIA

BUCAIONI ANITA

PINASCO BRENDA

DESSI' BEATRICE

PEDERZINI SARA

TABBIANI SOPHIE

PLACIDO SOFIA

PETTA BEATRICE

MACINO GIORGIA

KRIUKOVA GALINA

MEUCCI VITTORIA

AFFATATI IRENE

PERI VITTORIA


PALLANUOTO

DA ROLD NICOLO'

GROSSI ANDREA

MAGLIANO GABRIELE

ZUNINO  LUCA

BOGGIANO GIORGIO

PATCHALIEV ANDREA

GHILLINO GIANLUCA

GIOVANETTI PAOLO

BERTINO SIMONE

RICCI PIETRO

TARAMASCO FILIPPO

CALDIERI ALESSIO

PELLEGRINO FRANCESCO

NATALI SEBASTIANO

SAVARESE NICOLO'

MARANO NICHOLAS

ATZORI MATTEO


PALLAPUGNO

BERTOLOTTO FILIPPO

GAMBETTA MARCO

RAFFA MARCO

SICCO MATTIA

FRANCO DAMIANO

CAMPANELLA ANDREA

FANTUZZI CHRISTIAN

ICARDO ANDREA


PESCA SPORTIVA

CORRADINI ANDREA

FABIANI ALESSIO

COLOMBO GILBERTO

BOSCHIAZZO STEFANO

BRIANO ROSSANO

LACERENZA PAOLO

SOTTILOTTA ALEX

VITALE LINO

CAVAGNERO MARCO


PESISTICA

CARRETTO SABINA


SAVATE

VINCIS CHIARA


SPORT EQUESTRI

MUSCIO MARTA

MONZO MARTINA


SPORT ROTELLISTICI

VALANZANO GIORGIA

BALDO VICTORIA

VITALE LUCREZIA

TRISCIANI ALESSANDRO

PARASI EDOARDO

MONCHIERO FABIO


TAEKWONDO

GAVARONE GAIA


TENNISTAVOLO

ORSI MATTEO

SELLERI CATERINA

VELLA GIUSEPPE


TIRO A SEGNO

ARGENTA CRISTIANO

CANEPA GIORGIO

DA BOVE  MORGANA

FAZIO EMANUELE

SCOTTO DI CARLO SAMUELE

BRIOTTI ELIA

CUNSOLO ROBERTO

SABBI FRANCESCO


TIRO CON L’ARCO

REBAGLIATI CHIARA

BEN FEKIH ALI SABER

ASCHERO MARTA

DELFINO GIULIA

ZUFFI VERONICA


TRIATHLON

TRINCHERI ALESSIO


VELA

MONGE MARTA

ENRICO DAVIDE


DIRIGENTI

MEINI EUGENIO

MENTIL STEFANO

BILOTTI RICCARDO

MURA MARCO

GRENNO ENZO


SOCIETA’ SPORTIVE

RARI NANTES SAVONA

EUNIKE ASD


STELLE AL MERITO

LOSITO FAUCCI LAURA

GAIBISSO GIOVANNI

PISTONE DANIELE

ZANGANI PIERO

ZUCCONI FIORENZO

DE GREGORI CRISTINA

FERSINI RODOLFO

GHISO PAOLO

PICCININI ERNESTO

REBAGLIATI ENRICO

SICCO LAURA

 PIZZORNO CARLO (memoria)

DORIA NUOTO LOANO

MUSURAKAI KARATE

YAMA ARASHI JUDO SAVONA

KARATE CLUB SAVONA


MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

BERTE' DANIELE

RATTENNI JESSICA

ANDOLFI FABRIZIO JUNIOR

BLOISE ALBERTO

BRIANO ROSSANO

CARLINI FRANCESCA

CAVANNA DOMIZIANA

CERRUTI LINDA

CHIOSSONE ARIANNA

FERRO COSTANZA

LANGIU VALERIO

MUSSO VIOLA

POGGI GIORGIO

REBAGLIATI CHIARA

SANTAMARIA LARA

TOVAGLIARO ROBERTO

TRAVERSO ALESSANDRO


PALME AL MERITO TECNICO

POLLETTI CLAUDIO

CHESSA IGOR

comunicato stampa

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