Loano, continua il conto alla rovescia per il capodanno in piazza

Continua il conto alla rovescia per il grande capodanno in piazza con cui Loano saluterà il 2018 e darà il benvenuto al nuovo anno. La festa sarà trasmessa in diretta radiofonica nazionale sulle frequenze di M2O e avrà come ospiti tre fantastici dj come Renèe la Bulgara, Chiara Robiony e Andrea Mattei. E per l'occasione Renèee la Bulgara ha voluto registrare personalmente un video-messaggio con cui “scaldare” l'atmosfera in attesa della grande serata che la vedrà protagonista: “Vi aspetto tutti in piazza Italia per festeggiare – ha detto la dj di M2O – Non potete mancare”.

Il veglione, organizzato dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la collaborazione di Dimensione Eventi (che dal 2017 gestisce l'arena estiva del Giardino del Principe e che anche quest'anno ha organizzato la Notte Bianca vincitrice del premio regionale “Festival del Mare” di Sanremo) prenderà il via il 31 dicembre alle 22.15 in piazza Italia, proprio davanti al municipio di Palazzo Doria: qui verrà posizionato lo scenografico palco-truck che sarà il fulcro della serata. In caso di maltempo, il 30 dicembre gli organizzatori decideranno se spostare l'evento all'interno del palazzetto dello sport, in modo da garantire lo svolgimento della festa in qualunque condizione atmosferica.

Ad aprire l'evento sarà la band dei Discomania Planet Dance, che proporrà uno show all'insegna della migliore musica dance di tutti i tempi pieno di dinamismo, coinvolgimento e professionalità, tutti ingredienti fondamentali per una perfetta serata di divertimento. I Discomania Planet Dance riproducono fedelmente dal vivo i mitici brani del periodo d'oro della discoteca. Ogni loro spettacolo è una festa esplosiva all'insegna del divertimento e del ballo, con esecuzioni precise ed incalzanti, scalette mixate ed un look accattivante e colorato che riproduce in ogni dettaglio lo stile tipico di quel fantastico periodo musicale.

La band dei Discomania Planet Dance accompagnerà il pubblico fino a pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte, quando il countdown verrà affidato, con tanto di diretta radiofonica nazionale, a tre dj di una grande radio dance italiana: M20. Ad annunciare il primo minuto del 2019 saranno Renèe La Bulgara, Andrea Mattei e Chiara Robiony. La serata continuerà ancora in compagnia dei Discomania Planet Dance fino verso le 2 di notte, quando lo spettacolo avrà termine.

Queste le frequenze per ascoltare M2O in Liguria: Savona città 103.7 Fm; Genova città 88.688.8 Fm; Imperia città 98.2 Fm; La Spezia città 100.4 Fm.