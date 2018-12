Alassio agli onori della cronaca per l'inchiesta sulle estorsioni legate all'appalto rifiuti. Lega: "Gli alassini non si meritano questo"

Alassio agli onori della cronaca per l'inchiesta relativa alla gestione dei rifiuti tra appalti, controlli, sanzioni ed estorsioni che hanno coinvolto noti personaggi politici e imprenditori.

Pizzimbone e La Porta in manette verranno interrogati domani davanti al Gip del Tribunale di Savona, nel frattempo una inchiesta parallela ha coinvolto anche Rocco Invernizzi per reati diversi da quelli contestati a La Porta e Pizzimbone.

Attualmente i commenti che arrivano sono per lo più garantisti, nessuno è colpevole fino a sentenza passata in giudicato, ma sicuramente, come sottolinea la Lega in un comunicato, in questo periodo si parla molto della Città del Muretto, ma non per la movida o gli eventi natalizi, ma per queste vicende.