Asl2, assunzioni e ricambio dovuto al turnover: 240 assunti nel 2018, 104 per il 2019

Nel 2018 oltre ad essere state effettuate 10 procedure concorsuali (bandi, avvisi) che hanno visto impegnato sia il settore sanitario che amministrativo sono state assunte 240 persone su 245 pensionati, garantendo così il turnover, 79 per quanto riguarda la dirigenza medica e 160 persone nel comparto: sono entrati in servizio quindi 8 medici al pronto soccorso, 3 in cardiologia, 3 radiologi, 4 ortopedici, 2 in chirurgia generale, 9 pediatri, 1 per chirurgia toracica e 6 anestesisti.