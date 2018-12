Quali sono i migliori servizi di dettatura e invio di telegrammi?

Il web, ma anche gli altri canali diversi da internet, offre numerose soluzioni per quanto riguarda i servizi relativi alla dettatura e all'invio di telegrammi. A partire da Poste Italiane ma non soltanto, in quanto l'offerta in proposito è notevolmente diversificata. Per questo motivo, in questo articolo cercheremo di suggerirvi i migliori servizi di dettatura e invio di telegrammi.

Quali sono i principali canali utilizzabili per inviare telegrammi?

Il canale sicuramente conosciuto da tutti per l'invio di telegrammi, è rappresentato dalla possibilità di recarsi in un ufficio postale. Ma non è l'unico modo che una persona ha per poter inviare un telegramma. Altre modalità sono rappresentate dalla possibilità di inviare un telegramma per via telefonica. Si tratta nello specifico di comporre la numerazione 186 telefonando da numero fisso o da cellulare Tim. Tuttavia è possibile utilizzare questo metodo di invio del telegramma anche telefonando da altri operatori. Una soluzione di maggiore vantaggio è quella di inviare un telegramma online, cosa che è possibile fare 24 ore su 24, con la consapevolezza del costo del telegramma sin dall'inizio. La telefonata invece viene scalata dal credito oppure addebitata in bolletta. Un ulteriore metodo utilizzabile è quello offerto dall'uso delle app per smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS.

In ufficio postale

Il metodo tradizionale per eccellenza è rappresentato dall' invio di telegrammi per il tramite degli uffici postali. Lo svantaggio di questo servizio è di dover eventualmente fare i conti con la fila, che si sa alle poste difficilmente è rada. Dovrete poi tenere in considerazione il fatto che maggiori saranno le parole utilizzate nel messaggio più aumenterà il costo del telegramma. I tempi di consegna del telegramma saranno al massimo entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per telefono

Come spiegato su Mostra Signorelli, il numero per la dettatura dei telegrammi, il 186, è attivo tutti i giorni dalle 7 alle 23 su tutto il territorio nazionale. Sarà necessario fornire all'operatore i dati del destinatario e il contenuto del messaggio che intendete inviargli per telegramma. Il vantaggio di questa metodologia è la velocità: risolverete tutto in pochissimi minuti. Per grandi centri urbani il telegramma verrà consegnato al destinatario in giornata. Per le altre città entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il costo del telegramma verrà addebitato in bolletta oppure scalato dal credito della sim.

Online

In internet potrete sbizzarrirvi, perché oltre a potervi rivolgere a Poste Italiane potrete rivolgervi anche alle numerose altre offerte reperibili. Basterà cercare, semplicemente, con immissione di adeguate parole chiave in un motore di ricerca. L'offerta nel mondo delle poste è veramente diversificata e concorrenziale. Basterà, nella maggior parte delle ipotesi, registrarsi al sito e accedere al servizio compilando i campi necessari per poter inviare il telegramma. In alcuni casi, come per Poste Italiane, il costo dipenderà dal numero di parole utilizzate. In altri contesti invece potrete trovare delle offerte particolari. Il grandissimo vantaggio di questo servizio è che è possibile utilizzarlo 24 ore su 24.

Tramite app

Qui facciamo riferimento nello specifico all'app di Poste Italiane. Basterà fare il download sul proprio smartphone o sul proprio tablet o diverso dispositivo mobile e seguire passo passo le istruzioni necessarie per poter inviare il telegramma. Il pagamento del servizio potrà essere effettuato con Postepay ma anche con BancoPosta online.