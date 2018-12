Avvicinamento al Natale: tutti gli eventi che animeranno la domenica nella provincia di Savona

A 9 giorni dal Natale, non mancano i grandi eventi di avvicinamento alla festa per eccellenza nella provincia di Savona:

Savona: come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia del Cunfögu, organizzata dal Comune e dall’associazione ‘A Campanassa, un appuntamento molto sentito dai savonesi che attendono di vedere la direzione che prenderà la fiamma per sapere come sarà il nuovo anno. Alle ore 10 in piazza del Brandale si terrà il raggruppamento della formazione storica, alle 10:30 il corteo lungo via Pia, via Pietro Paleocapa e corso Italia, accompagnati dal suono della Campanassa. Alle 11 si arriverà in piazza Sisto IV e ci sarà accensione del ceppo augurale. Alle 11:15 nell’atrio del Municipio il tradizionale “mugugno” e la consegna del riconoscimento “A Campanassa ringrassia”.

Alassio: fino al 6 gennaio 2019 Alassio si trasforma nella Città del Natale! “Alassio Christmas Town” non è un villaggio di Babbo Natale, non una piazzetta decorata a tema, ma un’intera città pervasa dallo spirito e dai protagonisti del Natale. Per l’intero periodo natalizio momenti di coinvolgimento ovviamente ispirati alla tradizione del Natale si alterneranno in tutta la cittadina con eventi da non perdere e appuntamenti quotidiani con il divertimento.

Albisola Superiore: domenica 16 dicembre in Frazione Ellera, dalle ore 15.00 ci sarà il Natale nei Caruggi. Mercatini, giochi ed animazione nelle vie del centro, merenda con focaccette di patate, caldarroste, biscotti di Natale, crostate, frittelle di mele, Vin brulè, cioccolata calda, e molto altro.

Cairo Montenotte: Il Ferrania Film Museum è un museo di cultura industriale e territoriale, dedicato alla fabbrica delle pellicole, nata nel 1917 a Ferrania. Si trova in un palazzo storico – Palazzo Scarampi, in piazza Savonarola – nel centro medievale di Cairo Montenotte. È dedicato alla storia del glorioso stabilimento FILM/Ferrania/3M, una fabbrica chimica costruita in mezzo ai boschi che, attraverso i prodotti fotosensibili, ha trasformato il nome di un piccolo borgo della Val Bormida in un sinonimo di eccellenza conosciuto nel mondo. Il museo esplora – attraverso reperti, gigantografie, schermi multimediali – i molteplici aspetti di questa vicenda industriale: la fabbrica (con il suo straordinario incrocio fra il lavoro degli operai, la ricerca dei laboratori, l’innovazione ingegneristica), la cultura d’impresa, l’architettura. Alla visita del museo si aggiungerà, in esclusiva per l’evento organizzato dalla Delegazione FAI di Savona in collaborazione con i volontari dell’Associazione Ferrania Film Museum, l’apertura dei magazzini, nonché il racconto di alcune emozionanti storie tratte dal patrimonio documentale conservato dal museo. Contributo libero a sostegno del FAI, Fondo Ambiente Italiano, a partire da 3€ per gli iscritti al FAI, 5€ per i non iscritti. Prenotazioni presso Delegazioni Fai di Savona al 3343331863 (dalle ore 17.00 alle ore 21.00, esclusa la domenica).

Domenica 16 dicembre via alle visite (della durata di 120’ circa) su prenotazione alle ore 10.00, alle ore 14.00 e alle ore 16.00 al museo presente nel palazzo Scarampi di Cairo Montenotte.

A Finale Ligure secondo weekend di appuntamenti con la magia del Natale. I mercatini natalizi del Villaggio di Giuele sono una occasione da non perdere per grandi e piccini per immergersi nella magia del Natale. Sabato 15 e domenica 16 dicembre oltre al villaggio di Natale si potranno trovare tante tipicità contadine, birre artigianali e vini, olio, confetture, formaggi, salumi, infusi al mercatino del gusto. Anche il laboratorio per i più piccoli sarà a tema alimentare: questa volta il Laboratorio di Cucina farà preparare ai bimbi un dolce a sorpresa. Quest’anno la magia del Natale rivivrà anche nelle vie di Finalborgo presso i Chiostri di Santa Caterina con un’esposizione e vendita di giochi antichi.

Loano: Domenica 16 dicembre sarà nuovamente possibile visitare l’ottavo mercatino VillaggioMagie di Natale. Sabato 15 dicembre è in programma, in particolare, un pomeriggio di animazione a cura di Circo Incerto. A partire dalle 16 Simone Peretti e i suoi aiutanti folletti di Natale condurranno i bambini alla scoperta del magico mondo del circo con esercizi di giocoleria ed equilibrismo. Il pomeriggio sarà arricchito dalla presenza di un elfo trucca-bimbi e di Babbo Natale, che attenderà i bimbi nella sua accogliente casetta per fare con loro una foto e per raccogliere le letterine di Natale. I giocolieri di Circo Incerto si esibiranno tutti i sabati di dicembre.

Pietra Ligure si prepara per la tradizionale ed affascinante cerimonia del Confuoco che si terrà domenica 16 dicembre alle ore 17 in piazza La Pietra, cuore storico del paese.

Toirano: il 16 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle 18.00 si terrà la Fiera di Santa Lucia saranno allestiti, presso il piazzale ex scuole di via Polla, stand gastronomici e bancarelle con prodotti tipici e dell’artigianato.

Vado Ligure: una manciata di giorni al Natale ed è tutto pronto al Molo 8.44 di Vado Ligure per una speciale #ChristmasExperience. Nello shopping center più grande della Liguria le famiglie possono passare un sereno Natale approfittando di tutte le diverse e sensazionali iniziative che sono state organizzate in occasione delle festività natalizie. I più piccoli insieme a mamma e papà possono fino dall’8 al 31 dicembre tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30, anche al mattino nelle giornate del 15/16 dicembre. Inoltre tanti giochi ed i gonfiabili fino al 6 gennaio. Ma non potevano mancare anche gli elfi pattinatori pronti ad allietare i weekend del 15/16 e la presenza di Babbo Natale che i bambini potranno incontrare per una foto ricordo.

Varazze: il simbolo del Natale per eccellenza torna a Varazze tra l’8 dicembre e il 2 Febbraio con la grande rassegna “Presepiando ”, viaggio in una delle più preziose tradizioni italiane: Il presepe. Si potranno ammirare moltissimi presepi prodotti artigianalmente nei materiali più vari e in diverse dimensioni, alcuni dei quali anche costruiti nel letto dei fiumi, o tra le rocce, tutti accomunati dalla sapienza e passione di coloro che li hanno creati: i volontari che ogni anno, con grande costanza, li preparano, con attenzione al dettaglio e maniacale cura dei particolari. “Vi aspettiamo – dichiara Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura del Comune di Varazze – per condividere e assaporare il vero senso del Natale.