L'attesa neve è arrivata a imbiancare la Val Bormida: l'allerta finirà domattina

L'attesa neve è arrivata in Val Bormida. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere a metà pomeriggio, con l'arrivo del buio. Intorno alle ore 12, l'Arpal ha modificato e prolungato l'allerta meteo (Leggi Qui).

Questo l’avviso meteorologico odierno:

OGGI, domenica 16 dicembre, l'arrivo di una perturbazione è associato a precipitazioni dapprima sparse e concentrate su BDE, diffuse dal pomeriggio localmente anche a carattere di rovescio con cumulate puntualmente significative. Deboli nevicate su DE dal pomeriggio, in estensione in serata all'interno di B oltre i 300-400 m. Altrove quota neve oltre gli 800-1000 m, in calo in serata fino a 500-600 m sui rilievi più interni di C. Venti localmente forti (40-50 km/h) da Sud-Est su C, da Nord-Est su AB in ulteriore rinforzo (50-60 km/h rafficati) in serata.

DOMANI, lunedì 17 dicembre, nella notte insistono deboli nevicate a tutte le quote su D, parte occidentale di E e interno di B oltre i 300-400 m. Su parte orientale di E e sui rilievi più interni di C nevicate localmente moderate oltre i 500-600 m in particolare sui valichi di confine, in possibile sconfinamento a quote inferiori. Fenomeni in esaurimento in mattinata. Venti forti (50-60 km/h) dai quadranti settentrionali su tutte le zone con raffiche fino 70-80 km/h sui crinali e agli sbocchi delle valli, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Ricordiamo la suddivisione per zone di allertamento del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida;

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Ricordiamo che l'allerta gialla per neve ipotizza che le precipitazioni possano creare locali disagi con temporanei problemi di viabilità. Possibili rallentamenti nella circolazione e nei servizi. Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.