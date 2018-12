4 consigli per prolungare la vita del proprio montascale

Dispositivi facili da utilizzare, consento alle persone di salire e scendere le scale della propria abitazione con maggiore facilità. Recarsi nel piano inferiore o superiore di una casa, quando si hanno dei problemi di mobilità, può essere un fattore che induce le persona a dubitare della propria autonomia.



Proprio per questo fattore, avere un montascale in perfette condizioni è sicuramente il sistema migliore per non avere dei problemi. Seguendo questi 4 consigli, si può essere sicuri di prolungare la durata del proprio montascale.



1) Non superare il peso consentito



Ogni montascale ha un limite di peso imposto dalle leggi presenti sul territorio nazionale. In alcune situazioni, questo limite viene anche tarato dall’azienda in base al peso della persona che utilizzerà questo mezzo. Nel caso si scelga di utilizzare il monta scale anche per trasportare degli oggetti, più o meno pesanti, è bene verificare di non esagerare con il peso caricato. Invece di cercare di portare tutti in un solo giro, è bene suddividere i pesi in più giri e quindi sforzare meno il motore che si occupa di mettere in movimento tutto il sistema.

Anche se si utilizza il montascale per trasportare la spesa del supermercato o altro, è bene stare molto attenti a quanto peso si carica oltre il proprio.



2) Mantenere pulita la rotaia



Una delle zone più sensibili alla sporcizia o ad eventuali oggetti, è senza ombra di dubbio la rotaia dove si muove la seduta. Della sporcizia o dei piccoli oggetti (come potrebbero essere delle monete o le chiavi di casa), possono portare ad un malfunzionamento di tutto il montascale. Anche se i moderni sistemi per scendere e salire le scale sono dotati di sistemi di sicurezza, oggetti di così piccole dimensioni possono non essere rivelati e quindi essere la casa di rotture o altro.



3) Riparazioni



Quando si verifica una rottura o il montascale ha bisogno di un intervento di riparazione, è bene eseguire il prima possibile questi interventi. Quando le riparazioni non sono eseguite in modo tempestivo, possono essere la causa di problematiche più serie. Per fare un esempio, se un’automobile perde il liquido antigelo, questo non potrebbe essere un grosso problema. Tuttavia, se non si ripristina in tempi molto veloci, la vettura può rimanere senza antigelo e quindi compromettere le funzionalità della guarnizione della testa. Riparazione, che è sicuramente più dispendiosa.



4) Verificare sempre lo stato di carica della batteria



Alcuni dei problemi più comuni dei montascale, sono sicuramente legati alle batterie. Questa parte del meccanismo, se non è carico, non è in grado di fornire la giusta potenza a tutto l’apparato.



Scollegare il montascale di continuo, o utilizzarlo anche quando la batteria non è del tutto carica, sono delle cattive abitudini che possono ridurre la vita della batteria. Se una batteria viene utilizzata fino all’ultimo residuo di energia, può essere necessario sostituirla più spesso del normale. Seguendo questi due consigli, si è in grado di prolungare di molti anni la vita della batteria e quindi abbattere i costi di manutenzione del montascale.



Quando un montascale si rompe o diventa non utilizzabile per altre motivazioni, le routine di una persona possono interrompersi o diventare più complicate. Seguendo questi consigli, si può avere una maggiore sicurezza che non si verifichino dei problemi e che il montascale funzioni nel migliore dei modi per molto tempo. In ogni caso, se si ha la sensazione che qualche cosa non funziona nel migliore dei modi, è bene rivolgersi al servizio clienti dell’azienda che ha costruito e montato il montascale.