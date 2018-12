Arriva lo scrittore Armando D'Amaro in biblioteca a Borghetto Santo Spirito

Strenne di Natale – Libri in compagnia di … è una rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2018, condotte dalla Dott.ssa Graziella Frasca Gallo, con la professionalità e la capacità che la contraddistingue. Mercoledì 19 dicembre Armando D’Amaro presenterà il suo libro “Boccadoro e il cappotto rosso” F.lli Frilli Editore.

Ancora una indagine di difficile portata per il commissario Boccadoro, il meraviglioso personaggio creato da Armando D’Amaro nel precedete noir Nero Dominante, e che ora torna in una nuova avventura poliziesca nella Genova del 1939. In pieno regime mussoliniano i “regi decreti razziali” stanno sconvolgendo le abitudini e gli usi di una città che dopo qualche tempo sarebbe diventato medaglia d’oro alla Resistenza e per questo sempre restia a rispondere con solerzia alle leggi fasciste.

Tra gli insofferenti alla lunga mano del potere dominante c’è anche Francesco Boccadoro, caparbio e intelligente quanto basta per superare gli ostacoli e i diktat che vengono dall’alto. Così quando viene ritrovato il cadavere di una donna sotto il ponte di Sant’Agata dove il torrente Bisagno è gonfio e pericoloso per le piogge e il Questore vuole sviare le indagini per far incolpare un dissidente locale al posto del sospettato amico dei gerarchi e dei potenti, Boccadoro mette in atto tutte le sue antiche conoscenze e decide di andare spedito per la sua strada. Le indagini diventano serrate, il clima in città minaccioso e soffocante e il torrente intanto esonda.

Armando d’Amaro, nato a Genova nel 1956, vive a Calice Ligure. Dopo studi classici e laurea in giurisprudenza ha praticato attività forense ed accademica, abbandonate per dedicarsi alla scrittura noir ed alla critica d’arte moderna. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Delitto ai Parchi (2007), La Controbanda (2007; 2016 in Italia Noir per Repubblica-l’Espresso), La farfalla dalle ali rosse (2008), Liberaci dal male (2010, col criminologo Marco Lagazzi), Il testamento della Signora Gaetani (2014), La mesata (2016), Nero Dominante (2017) ed ha curato le antologie Incantevoli stronze (2008), Donne, storie al femminile (2009) e Una finestra sul noir (2017); altri racconti sono usciti in raccolte per altri editori o su riviste; il suo monologo Atlassib è rappresentato con successo a teatro; numerosi i testi scritti per artisti, tradotti anche in inglese e russo.