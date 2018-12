Balneari liguri e Bolkenstein, Tosi e Melis (M5S): "Dal Governo, la risposta che dà ossigeno ai balneari e agli ormeggiatori in concessione demaniale"

Dal MoVimento 5 Stelle al Governo, l'attesa correzione alla direttiva Bolkenstein: per i balneari e gli ormeggiatori in concessione demaniale, arriva la proroga di 15 anni per le loro concessioni. Un sospiro di sollievo in particolare per tutti gli operatori liguri gravemente colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria a fine ottobre.